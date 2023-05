L’evoluzione dei personaggi femminili in Dragon Ball: Le sfide di Akira Toriyama

Dragon Ball è una serie anime e manga che ha introdotto numerosi personaggi nel corso degli anni. Tra i guerrieri più noti spicca indubbiamente Goku, il protagonista principale. Tuttavia, non possiamo trascurare personaggi come Gohan, Vegeta e Piccolo, che hanno conquistato il cuore dei fan nel corso delle avventure. In questo articolo, ci concentreremo sui personaggi femminili che hanno lasciato il segno nella serie.

Bulma, la donna più importante

Tra i personaggi femminili di Dragon Ball, Bulma occupa un posto di grande rilievo. Debutta nel primo capitolo del manga, disegnato da Akira Toriyama. Il mangaka ha ammesso di aver affrontato alcune difficoltà nella creazione dei personaggi femminili della serie.

Le rivelazioni di Akira Toriyama

Le informazioni provengono da “Dragon Ball Forever“, una vecchia guida alla serie pubblicata in Giappone diversi anni fa. In questa guida è presente un’intervista con Akira Toriyama, risalente a molti anni fa, in cui il mangaka parla della storia del manga. Toriyama ha confessato una verità sul suo processo creativo.

“Ogni volta che disegno donne, finiscono tutte con una personalità rude”, ha condiviso il mangaka. Toriyama ha continuato dicendo di non riuscire a disegnarle in modo più carino e delicato. Ha menzionato Chichi come esempio, affermando che la personalità del personaggio non gli piaceva del tutto. Il mangaka ha spiegato che la brontolona Chichi potrebbe essersi sviluppata nel tempo a causa della disoccupazione di Goku, che li ha portati a spendere la fortuna dello Stregone del Toro per andare avanti.

L’approccio di Toriyama ai personaggi femminili

Pare che Toriyama abbia adottato un approccio diverso nella creazione dei personaggi femminili, preferendo evitare personalità frizzanti. Questa dinamica continua anche oggi. Un esempio di questo atteggiamento si può riscontrare nei personaggi di Kale e Caulifla. Entrambe le guerriere Saiyan hanno personalità molto diverse, ma nessuna delle due può essere considerata allegra.

Per quanto riguarda i protagonisti di Dragon Ball, sembra che Toriyama si sia assicurato di disegnare personaggi come Trunks del Futuro pensando al suo pubblico, principalmente femminile. Toriyama ha affermato che, nel caso dei personaggi maschili, ci sono parti che ha disegnato pensando alle fan donne. Trunks è nato per soddisfare anche il gusto femminile. “Anche qualcuno come Piccolo è popolare tra le donne, a quanto pare”, ha aggiunto il mangaka.

Un cambiamento nel corso degli anni

Dragon Ball ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, introducendo nuovi personaggi e storie. Più recentemente, Dragon Ball Super ha catturato l’attenzione dei fan con l’arco narrativo di Moro. Tuttavia, personaggi come Goku e Bulma rimangono i preferiti dei fan, che non vorrebbero vederli in nessun altro modo.