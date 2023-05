Manga Super Robot: Arriva la nuova collana dedicata ai Manga Go Nagai

Il mondo dei manga si prepara a celebrare uno dei più grandi mangaka di sempre, Go Nagai, con una nuova iniziativa editoriale che non potrà passare inosservata agli appassionati del genere mecha. La collana Manga Super Robot porterà alla luce alcuni dei suoi capolavori più iconici, come Mazinga, Ufo Robot, Jeeg Robot e molti altri.

I Manga di GO Nagai arrivano in Edicola e Fumetteria con una nuova collana

La collana comprenderà un totale di 30 uscite, che saranno disponibili in tutte le edicole a partire dal 20 maggio. Il prezzo iniziale sarà di soli 4,99 euro, rendendo questa iniziativa editoriale un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dei manga e dei robottoni di Go Nagai.

Le uscite saranno distribuite con una cadenza quindicinale, e a partire dal secondo volume il costo aumenterà a 9,99 euro. È previsto che la collana si concluda il 29 giugno 2024. Il primo volume, intitolato “Mazinger Z 1”, darà il via a questa avvincente collezione. Oltre ai lavori di Go Nagai, saranno inclusi anche eventuali reboot delle serie.

Mazinger è senza dubbio il capolavoro di fantascienza firmato dal maestro Go Nagai, che ha rivoluzionato il genere e ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. Koji Kabuto, Sayaka, il dottor Yumi, il dottor Hell e tanti altri personaggi amati dal pubblico italiano tornano a vivere tra le pagine di questa opera, ricca di colpi di scena, azione e battaglie epiche. L’opera di Go Nagai ha conquistato il cuore di milioni di lettori e spettatori attraverso la serie televisiva, e ora avranno l’opportunità di rivivere le emozioni di Mazinger attraverso i manga.

La collana Manga Super Robot si comporrà di diverse serie, tra cui Mazinger Z, Jeeg Robot, Ufo Robot Grendizer, Di nuovo Mazinger Z (reboot realizzato da Gosaku Ōta), Great Mazinger, Grendizer Giga e Z Mazinger. Ogni serie sarà raccolta in volumi, offrendo ai lettori l’opportunità di immergersi completamente nell’universo mecha creato da Go Nagai.

La prima uscita, Mazinger Z, sarà disponibile dal 20 maggio al prezzo promozionale di 4,90 euro. Le uscite successive seguiranno una cadenza quindicinale e avranno un costo di 9,90 euro. Questa collana rappresenta un’opportunità unica per i fan di Go Nagai e per tutti gli amanti dei manga mecha di vivere e collezionare queste opere senza precedenti.