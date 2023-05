I personaggi shonen che non sorridono mai

Ogni personaggio di anime e manga shonen ha una personalità diversa, e ci sono quelli che si distinguono per il loro atteggiamento serio e distaccato, che li porta a non sorridere mai. Ecco alcuni personaggi shonen che rispecchiano questa caratteristica.

BARTHOLOMEW KUMA

Tra i personaggi shonen che non sorridono mai, Bartholomew Kuma potrebbe essere uno di questi. È uno dei personaggi più misteriosi di One Piece e sin dal suo debutto nel manga non ha mai mostrato alcuna espressione, figuriamoci un sorriso o uno stato di felicità o gioia. Questo perché è stato trasformato in un cyborg dallo scienziato Vegapunk.

Tuttavia, una volta era un essere umano e persino il re del sorbetto. In seguito divenne uno schiavo temporaneo dei World Nobles e fu membro dei Seven Warlords of the Sea prima del loro scioglimento. In passato è stato un ufficiale dell’Esercito Rivoluzionario dopo essere stato un pirata. Kuma è una persona calma e gentile con un’anima gentile che, rispetto agli altri ex membri dei Sette Signori della Guerra del Mare, sembra persino essere misericordioso.

KANNA

Kanna è un personaggio interessante nella sua totale mancanza di espressività e di emozioni. Essendo un’incarnazione di Naraku, è stata creata per uno scopo preciso e questo è l’unica cosa che sembra interessarla. La sua freddezza e la sua incapacità di provare emozioni la rendono un personaggio enigmatico e misterioso.

Nonostante ciò, come hai detto, c’è un’indicazione che suggerisce che, sebbene non lo mostri apertamente, Kanna potrebbe provare comunque emozioni. Il fatto che sia in grado di percepire la tristezza, anche se non può esprimerla, suggerisce che ci sia un’umanità nascosta dentro di lei. In generale, Kanna è un personaggio che aggiunge un’interessante dimensione psicologica alla serie di Inuyasha.

LEVI ACKERMAN

Levi è sicuramente un personaggio shonen che non sorride mai e che si distingue per la sua natura fredda e distaccata. La sua personalità è molto schietta e diretta, senza mezzi termini, il che può renderlo anche un po’ brusco con gli altri personaggi della serie.

Nonostante questo, è molto rispettato dai suoi compagni di squadra per la sua abilità e la sua dedizione alla missione di combattere i giganti. Inoltre, è stato sottoposto a numerosi traumi nel corso della sua vita, il che potrebbe aver contribuito alla sua natura riservata e alla difficoltà nel mostrare le emozioni. Tuttavia, questo lo rende ancora più affascinante e intrigante come personaggio.

ULQUIORRA SCHIFFLER

Personaggio molto interessante proprio per il suo nichilismo e la mancanza di emozioni. Il suo volto pallido e privo di espressione lo rende ancora più enigmatico. Ulquiorra sembra disprezzare l’umanità e la sua capacità di provare emozioni, e per questo motivo non sorride mai.

La sua relazione con Orihime, uno dei personaggi principali della serie, porta alla sua graduale scoperta dell’emozione e della propria umanità, ma non arriva mai a sorridere. La sua morte è una delle più memorabili della serie e il suo personaggio è rimasto nei cuori dei fan di Bleach.

NAGATO UZUMAKI

Come Pain, è un personaggio molto complesso e con una personalità tormentata. Dopo la morte dei suoi amici Yahiko e Konan, Nagato è stato profondamente ferito e ha iniziato a nutrire un forte risentimento nei confronti del mondo, desiderando creare una pace eterna attraverso il potere del Rinnegan.

Nagato ha dimostrato una grande freddezza nei confronti degli altri, utilizzando la violenza come mezzo per raggiungere i suoi obiettivi e mostrando poco interesse per le emozioni umane. Nonostante ciò, alla fine della sua vita, Nagato ha capito che la vera pace non poteva essere raggiunta attraverso la forza e ha deciso di sacrificarsi per il bene del mondo.

Anche se ha mostrato poco sorrisi o felicità durante la sua vita, è stato un personaggio che ha suscitato molta empatia e interesse tra i fan del manga e dell’anime Naruto.