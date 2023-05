I migliori Manga degli anni 80

Se siete cresciuti con i Manga degli anni 80, allora avrete già nella mente uno o più titoli condivisi da noi quest’oggi, in caso contrario, vi interesserà sapere che quegli anni hanno dato vita a Manga la cui fama è nota ancora oggi, a seguire dunque la lista da dei migliori Manga degli anni 80.

KISEIJU – L’OSPITE INDESIDERATO

Shinichi, insieme al suo nuovo compagno di avventure, Migi, il parassita che vive sulla sua mano sinistra, cercherà di difendere se stesso e il mondo intero dalla minaccia aliena.

Kiseiju è un manga che mescola elementi di horror, azione e fantascienza in modo unico e originale. La storia è estremamente coinvolgente e la caratterizzazione dei personaggi è molto ben curata. Iwaaki riesce a creare un’atmosfera inquietante e spaventosa, che riesce a tenere il lettore col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Il manga è stato adattato anche in una serie anime nel 2014, che è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Inoltre, il manga ha ispirato anche un film live-action, uscito nel 2014 in Giappone.

Kiseiju – L’ospite indesiderato è un capolavoro del seinen horror, che merita di essere letto da tutti gli appassionati del genere. La trama coinvolgente, i personaggi ben caratterizzati e l’atmosfera inquietante fanno di questo manga uno dei migliori degli anni ‘80.

HAJIME NO IPPO

Hajime no Ippo è stato uno dei primi manga spokon a concentrarsi sul pugilato, ed è stato in grado di catturare l’attenzione dei lettori grazie alla sua storia appassionante, ai personaggi ben sviluppati e all’accuratezza delle descrizioni delle tecniche di pugilato. La serie è stata anche adattata in un anime di successo che ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico.

Il personaggio di Ippo è stato ben sviluppato, passando da un adolescente insicuro e vittima di bullismo a un pugile esperto e rispettato. Oltre a Ippo, la serie presenta anche numerosi personaggi secondari altrettanto interessanti, come Takamura, un pugile talentuoso e carismatico, e Miyata, un avversario e rivale di Ippo con un grande talento nel pugilato.

Uno degli elementi che rendono Hajime no Ippo così coinvolgente è l’accuratezza con cui descrive il mondo del pugilato, sia in termini di tecniche di combattimento che di cultura e dinamiche sociali all’interno del mondo dei pugili. La serie mostra in modo realistico le sfide che i pugili affrontano sul ring, oltre alle difficoltà che devono superare nella loro vita quotidiana.

Inoltre, Hajime no Ippo è stato in grado di mantenere il suo successo nel corso degli anni grazie all’abilità di Morikawa nel far evolvere la storia e i personaggi in modo coerente e interessante. La serie è stata in grado di mantenere un equilibrio tra momenti di azione emozionanti e momenti di sviluppo dei personaggi, senza mai perdere di vista il suo obiettivo principale di raccontare la storia di Ippo e della sua carriera da pugile.

AKIRA

La trama di Akira è ambientata in una futuristica Neo Tokyo devastata da un’esplosione nucleare. La storia segue le vicende di Kaneda, il capo di una banda di teppisti motociclisti, e del suo amico Tetsuo, che sviluppa misteriosi poteri psichici dopo un incidente con un individuo misterioso. Nel tentativo di trovare una cura per il suo amico, Kaneda si ritrova coinvolto in una serie di eventi che lo portano ad affrontare un complotto governativo per il controllo delle abilità psichiche di Tetsuo.

La trama di Akira affronta temi complessi come la corruzione del potere, la violenza e l’abuso di poteri, e la ricerca dell’identità personale in un mondo post-apocalittico. La serie è famosa per il suo stile grafico dettagliato e per l’uso di tecniche innovative di narrazione, come l’utilizzo di sfondi in bianco e nero e l’uso di sequenze di azione altamente dettagliate.

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga shōnen che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, grazie alle sue trame avvincenti, ai personaggi carismatici e alle capacità artistiche di Hirohiko Araki. La serie è nota per il suo stile unico e originale, che combina elementi di azione, avventura, horror e comicità in un mix esplosivo.

Ogni serie della storia principale è incentrata su un membro della famiglia Joestar, con una trama completamente nuova e ambientata in un’epoca diversa. La serie è stata adattata in numerosi anime, videogiochi e altre forme di media.

CAPITAN TSUBASA

Il manga in questione è intitolato “Captain Tsubasa”, scritto e disegnato da Yoichi Takahashi. Pubblicato in Giappone a partire dal 1981, la storia segue le avventure calcistiche di Tsubasa, dai suoi esordi nelle scuole elementari fino alla sua carriera da professionista.

Grazie al suo stile di disegno dinamico e all’azione accattivante, “Captain Tsubasa” ha influenzato generazioni di appassionati di calcio e di manga in tutto il mondo.

BANANA FISH

Banana Fish è uno dei migliori manga degli anni ’80 e un capolavoro dello shōjo. Scritto e disegnato da Akimi Yoshida, è stato pubblicato dal 1985 al 1994. La storia è ambientata nel 1973, durante la guerra del Vietnam, dove un soldato americano impazzisce e comincia a sparare ai suoi commilitoni, ripetendo incessantemente le parole “Banana Fish“.

Dodici anni dopo, a New York, la polizia sta investigando una serie di strani suicidi. Un uomo viene ucciso davanti ad Ash Lynx, un giovane gangster che è il beniamino del boss mafioso più importante della città. L’uomo gli consegna una misteriosa sostanza chiamata “Banana Fish” prima di morire. Ash decide di indagare e scoprire la verità su questa sostanza e sui misteriosi avvenimenti legati al suo passato.

NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO

Si tratta di un manga seinen scritto dal famoso Hayao Miyazaki e pubblicato dal 1982 al 1994. La storia segue Nausicaä, principessa di un piccolo regno in un mondo postapocalittico, che si trova coinvolta in una guerra tra nazioni rivali mentre un disastro ambientale minaccia la sopravvivenza dell’umanità.

Nel corso del suo viaggio, Nausicaä diventa un’instancabile promotrice di una convivenza pacifica tra gli abitanti del pianeta, così come tra l’umanità e la natura.

KEN IL GUERRIERO

Ken il guerriero è un manga shonen d’azione, avventura e drammatico pubblicato dal 1983 al 1988 e caratterizzato da oltre 200 capitoli. Scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, è ambientato in una Terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare.

Le vicende ruotano attorno a Kenshiro, il successore di un’antica arte marziale assassina chiamata Sacra Scuola di Hokuto, che gli consente di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna.

Kenshiro dedica la sua vita alla lotta contro i vari predoni, le bande armate e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi, e il suo percorso lo porta ad affrontare numerosi artisti marziali rivali.

DRAGON BALL

Se si parla di una lista dei migliori manga degli anni ’80, non si può assolutamente escludere il padre dei battle shonen di quel decennio. Stiamo parlando, ovviamente, del capolavoro Dragon Ball. Le vicende del manga e del suo protagonista Goku sono famose in tutto il mondo.

Inoltre, con la serie Super, Akira Toriyama ha continuato a sviluppare la storia, regalando ai fan nuove avventure e combattimenti epici.

BERSERK

Un altro manga che non può mancare in nessuna lista dei migliori manga degli anni ’80 è senza dubbio Berserk, scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura. Il manga ha sorpreso i fan con una nuova uscita quest’anno, supervisionata da Kōji Mori e dagli assistenti di Miura, a partire dal 24 giugno 2022.

La storia ruota attorno a Guts, un guerriero maledetto che vaga senza sosta per sopravvivere e cercare vendetta. Il manga è un dark fantasy seinen ed esplora gli angoli più profondi della natura umana. I temi principali sono l’illusione del libero arbitrio, la violenza, il destino dell’uomo e l’onnipresenza del male.

Sia l’anime che il manga sono noti per la loro brutale violenza.