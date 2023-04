Manga Seinen che meriterebbero un adattamento anime

I manga seinen rappresentano una tipologia di storie che si rivolgono ad un pubblico adulto, offrendo temi più complessi, profondi e a volte anche “pesanti” rispetto ai manga shonen, che invece sono apprezzati da un pubblico più ampio. Nonostante ciò, gli anime tratti da manga shonen hanno più spazio nel panorama animato, grazie alla notorietà dei manga stessi.

Lista dei Manga Seinen che meriterebbero una serie animata

In questo articolo, vogliamo parlare di manga seinen che meriterebbero un adattamento anime, ma che per un motivo o per l’altro non hanno ancora avuto questa possibilità. Potrebbe essere a causa dell’epoca in cui sono stati pubblicati, o delle vendite non abbastanza “appetibili” per gli studi di produzione.

Tuttavia, con questa lista di sei capolavori, vogliamo semplicemente esaltare queste opere che sono ancora oggi apprezzate e che non hanno mai avuto la possibilità di presentarsi ai soli appassionati di anime.

Non abbiamo deciso di stilare una classifica vera e propria, ma di presentare una lista semplice che ricorda la mancanza di storie leggendarie e memorabili all’interno del medium anime, che rappresenta uno dei più diffusi e amati dal grande pubblico.

Ecco la lista dei sei manga seinen che meriterebbero un adattamento anime:

Lone Wolf And Club

Real

20th Century Boys

Buonanotte Punpun

Vagabond

Lone Wolf And Club

La storia di Kazuo Koike e Goseki Kojima, Lone Wolf And Club, ha ricevuto sei film, un videogioco, un boardgame e tanto altro, ma ancora oggi non ha una trasposizione animata dedicata. Le gesta del samurai Ogami Ittō che cerca vendetta verso il clan Yagyū mentre si prende cura del figlio Daigorō, sarebbero perfette per un anime.

Real

Insieme a Slam Dunk, Real dovrebbe avere una trasposizione animata, visto che tratta temi più complessi e adulti di quelli presenti nelle avventure di Hanamichi Sakuragi. È uno spokon che tratta temi delicati e pone un nuovo modo di vivere e godere dello sport, nonostante la vita spesso ci impedisca di farlo. Real è un manga seinen dal grande cuore e dalla forte impronta stilistica che meriterebbe un anime dedicato.

20th Century Boys

20th Century Boys, l’opera di Naoki Urasawa, ha avuto qualche live action in Giappone, ma nulla di più. Questa storia forte e immersiva, colma di qualità scritturale e artistica, di certo meriterebbe una serie animata, o almeno un lungometraggio.

Buonanotte Punpun

Buonanotte Punpun, la storia scritta dal sensei Asano, tratta temi maturi e profondi come la solitudine, la depressione e la mancanza di “forza” nello stare al mondo. Un mondo onirico che sarebbe perfetto per un anime.

Vagabond

Vagabond è un manga seinen scritto e disegnato da Takehiko Inoue, che racconta la storia immaginaria del celebre spadaccino Miyamoto Musashi, un personaggio storico giapponese che è diventato una leggenda nel corso dei secoli.

La serie, iniziata nel 1998 e tutt’ora in corso, è famosa per il suo stile artistico raffinato, le sue scene di combattimento intense e realistiche, e per il suo approfondimento psicologico dei personaggi.

Nonostante la sua popolarità, Vagabond non ha mai avuto una trasposizione animata completa. Ci sono state alcune produzioni come special televisivi, OAV e film, ma nessuna serie animata completa. La causa principale di questo è probabilmente la complessità della trama e la difficoltà nel trasporla fedelmente in un formato animato.