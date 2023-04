I Manga più lunghi della storia

Il mondo dei manga offre una vasta gamma di storie e generi, che spaziano dall’azione all’horror, dal romance alla fantascienza. Molti manga sono raccolti in serie a lungo termine, con numerosi volumi che raccontano la storia in modo approfondito. Ecco una lista dei manga più lunghi mai pubblicati.

Lista dei Manga più lunghi

Colgo 13 (207 volumi – in corso) Kochikame (200 volumi – completa) Minami no Teiō (167 volumi) Cooking Papa (163 volumi – in corso) Hajime no Ippo (133 volumi – in corso) Oishinbo (111 volumi – in corso ma in pausa indeterminata) One Piece (105 volumi – in corso) Detective Conan (103 volumi – in corso)

Al primo posto c’è “Colgo 13” di Takao Saito, pubblicato dal 1968 e ancora in corso con 207 volumi. La serie segue le avventure di Duke Togo, un sicario professionista e cecchino formidabile che viaggia per il mondo per portare a termine le missioni assegnategli dai suoi committenti.

Al secondo posto si trova “Kochikame” di Osamu Akimoto, pubblicato dal 1976 al 2016 per un totale di 200 volumi. La serie segue le disavventure del poliziotto Kankichi Ryotsu.

Al terzo posto c’è “Minami no Teio” di Dai Tennoji e Rikiya Go, pubblicato dal 1992 al 2019 per un totale di 170 volumi. La serie segue le vicende di Ginjirou Manda, uno strozzino che applica interessi sui debiti.

Al quarto posto si trova “Cooking Papa” di Tochi Ueyama, pubblicato dal 1985 e ancora in corso con 163 volumi. La serie segue le vicende di Kazumi Araiwa, un cuoco esperto che appena si allontana dal ristorante in cui lavora non riesce più a cucinare come si deve.

Al quinto posto si trova “Hajime no Ippo” di George Morikawa, pubblicato dal 1989 e ancora in corso con 133 volumi. La serie segue le avventure del giovane pugile Ippo Makunouchi.

Al sesto posto si trova “Oishinobo” di Tetsu Kariya e Akira Hanasaki, pubblicato dal 1983 al 2014 per un totale di 111 volumi. La serie si incentra sull’amore per il cibo e l’arte culinaria nipponica.

Al settimo posto si trova “One Piece” di Eiichiro Oda, pubblicato dal 1997 e ancora in corso con 105 volumi. La serie segue le avventure del pirata Monkey D. Luffy e della sua ciurma alla ricerca del tesoro più grande del mondo, il One Piece.

Infine, al nono posto si trova “Detective Conan” di Gosho Aoyama, pubblicato dal 1994 e ancora in corso con 103 volumi. La serie segue le avventure del giovane detective Shinichi Kudo, che viene trasformato in un bambino e continua a risolvere casi di omicidio sotto il nome di Conan Edogawa.