Ranking of Kings: Il Web Manga arriva in Italia

Il web manga giapponese “Ranking of Kings” sta finalmente per fare il suo debutto in Italia grazie alla casa editrice J-POP. La notizia è stata annunciata tramite un post sulla pagina ufficiale di Facebook della casa editrice.

“Ranking of Kings”, scritto e disegnato da Sousuke Touka, racconta la storia di Bojji, un giovane principe sordo e incapace di parlare che viene spesso ignorato dalla sua famiglia e dalla società. Nonostante ciò, Bojji decide di diventare un re e dimostrare il suo valore.

Il manga è stato pubblicato online dal 2017 e ha già ottenuto un grande successo in Giappone, raggiungendo la prima posizione nella classifica dei manga più letti del sito Comic Smart. La serie è stata anche adattata in una serie anime, che è stata trasmessa in Giappone dall’ottobre 2021.

La casa editrice J-POP non ha ancora annunciato la data di pubblicazione italiana di “Ranking of Kings“, ma ha promesso ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

I fan italiani del manga non vedono l’ora di poter leggere la storia di Bojji e scoprire come il giovane principe sordo supererà tutti gli ostacoli per diventare un grande re.