Assassin’s Creed Valhalla: Nuovo fumetto in uscita

Assassin’s Creed, il popolare videogioco sviluppato e pubblicato da Ubisoft, ha una ricca ricchezza visiva e narrativa che offre un potenziale quasi illimitato per gli adattamenti dei fumetti. In Assassin’s Creed Valhalla, la graphic novel ispirata all’ultimo episodio, in uscita il 26 aprile per Star Comics con l’etichetta Astra, gli autori Mathieu Gabella, Paolo Traisci e Fabien Alquier esplorano tutte queste possibilità, offrendo ai lettori un’immersione totale in questo mondo.

Assassin’s Creed si espande con un nuovo fumetto

Sebbene indipendente dal videogioco, la graphic novel espande l’universo narrativo ed è già pronta per il successo grazie alla perfetta combinazione tra la scrittura di Gabella, le illustrazioni di Traisci e la colorazione di Alquier. Gli autori offrono una storia densa, piena di personaggi unici e scenari ben descritti, confermando il trionfo del franchise attraverso un altro mezzo.

Ambientato in un’ambientazione medievale che ricorda “Il nome della rosa” di Umberto Eco, l’azione e l’intuizione si fondono mentre il giovane e colto scrivano Edward sogna la libertà e la conoscenza, ma è costretto a vivere in un monastero con suo fratello dalla sua famiglia. È nel monastero che Edward viene rapito dal leader vichingo Eivor dopo un’invasione. Al suo rilascio, Edward scopre che suo fratello è scomparso e, mentre cerca di capire il motivo della sua scomparsa, si imbatte in strane pergamene con un linguaggio incomprensibile. Nessuno conosce l’origine di queste lettere apparentemente occulte, ma Edward ha già visto segni simili nel negozio del vichingo Hytham, un uomo saggio e membro dell’ordine segreto degli “Invisibili”. Le risposte a questo mistero potrebbero riunire Edward alla sua famiglia e soddisfare il suo desiderio di conoscenza.

Con la sua esperienza di scrittore e di grande fan di Assassin’s Creed, Mathieu Gabella gioca con l’ambientazione storica, mentre il talentuoso Paolo Traisci offre ai lettori un nuovo immaginario ricco di avventura ed esoterismo. Un fumetto coerente, sia nei contenuti che nella qualità, con l’universo originale, in grado di affascinare sia i fan che i nuovi lettori.