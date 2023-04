Assassin’s Creed diventa una webcomic con Forgotten Temple

Ubisoft ha annunciato il lancio di una nuova webcomic dedicata all’universo di Assassin’s Creed, intitolata Forgotten Temple. La serie a fumetti, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di Assassin’s Creed, segue le avventure di un gruppo di Assassini alla ricerca di un antico tempio, scomparsa da secoli.

Nuovo fumetto GRATIS per Assassin’s Creed

La webcomic è stata realizzata in collaborazione con il collettivo di artisti BD Must e lo scrittore Brice Bingono, ed è composta da 18 episodi in bianco e nero. La serie sarà pubblicata a cadenza settimanale e sarà disponibile in francese e in inglese.

La trama segue un gruppo di Assassini, guidati da una giovane leader di nome Aliyah, che cercano di ritrovare un antico tempio, scomparso da secoli. La ricerca li porta in luoghi pericolosi e misteriosi, in cui si scontrano con Templari e altre organizzazioni segrete che vogliono impossessarsi dei segreti del tempio.

La webcomic è stata realizzata con uno stile grafico accattivante, che richiama l’estetica dei fumetti europei. La serie presenta inoltre numerosi riferimenti e allusioni all’universo di Assassin’s Creed, inclusi luoghi iconici come la Torre di Londra e la Cattedrale di Notre-Dame.

Forgotten Temple si aggiunge all’elenco delle numerose iniziative transmediali dedicate all’universo di Assassin’s Creed, che comprendono libri, film, giochi da tavolo e molto altro ancora. La webcomic offre ai fan dell’universo una nuova e coinvolgente prospettiva sulla mitologia dei giochi, oltre a presentare nuovi personaggi e storie emozionanti.

In conclusione, Forgotten Temple rappresenta una nuova e avvincente aggiunta all’universo di Assassin’s Creed, che offre ai fan una nuova prospettiva sulla mitologia dei giochi attraverso una serie a fumetti ben realizzata. Se sei un appassionato di Assassin’s Creed, non perdere l’occasione di leggere questa emozionante webcomic!