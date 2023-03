Giappone: Alla scoperta delle ricette con Panini

ll gusto della cucina nipponica non avrà più segreti grazie ai due nuovi volumi Panini Comics dedicati alle prelibatezze che caratterizzano le tavole del Sol Levante: il coloratissimo ricettario Cook Anime,per preparare le ricette protagoniste degli anime più famosi e Un sandwich a Ginza, un viaggio fra i sapori e la tradizione della cucina giapponese alla scoperta del gusto del Sol Levante.

Cook Anime è il ricettario perfetto per riprodurre i manicaretti, sia salati che dolci, più invitanti tratti dagli anime più famosi. Dal succulento Miso Chashu Ramen di Naruto, alle memorabili ricette viste negli episodi di Hunter x Hunter, Bungo Stray Dogs, Dragon Ball, My Hero Academia e molti altri. Portate principali, contorni e bentō, drink, dessert e street food: con i giusti ingredienti, dilettarsi a preparare e a gustare le pietanze che hanno fatto sognare milioni di spettatori sarà un vero spasso.

Un percorso sensoriale fra i sapori della gastronomia giapponese è invece al centro di Un sandwich a Ginza, scritto da Yoko Hiramatsu e accompagnato dalle delicate illustrazioni e tavole del maestro Jiro Taniguchi. Da Tokyo a Osaka, da foreste popolate da orsi a suggestive taverne, l’autrice si addentra nella storia del gusto di questo paese capace di stupire a ogni portata. Le meravigliose illustrazioni danno vita alle varie specialità culinarie che l’autrice assaggia durante il cammino, facendo sognare il lettore, per un momento, di essere lì a condividere un delizioso omuraisu o un sandwich per le strade di Ginza: un racconto da acquolina in bocca dalla prima all’ultima pagina.