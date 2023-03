Siti, App e Programmi per leggere Manga GRATIS

Sia che vi siate avvicinati da poco che li leggiate da tempo, vi interesserà sapere che esistono siti web, applicazioni mobile e programmi che permettono di leggere Manga GRATIS. Quest’oggi vogliamo condividere con voi le migliori soluzioni presenti in rete.

Siti e App per leggere Manga GRATIS

Si parte con Manga Italia, uno dei migliori siti in italiano per leggere Manga GRATIS. Permette di avere accesso ad un vasto catalogo sempre aggiornato, dai più noti ai meno famosi, con la possibilità di scrivere anche una Recensione, tuttavia non è possibile scaricarli.

Un altro ottimo sito per leggere i Manga a costo zero è Mangaworld, è continuamente aggiornato con nuove uscite ed offre un catalogo piuttosto generoso, potete addirittura leggere Manga come l’Attacco dei Giganti in italiano.

MangaPlus invece è una piattaforma per la lettura dei manga online prodotti da Shueisha, purtroppo però sul sito in questione sono disponibili solo in inglese e spagnolo, ma vi interesserà sapere che potete anche accedervi da Android e iOS con l’applicazione Mobile Gratis.

CrunchyRoll non ha di certo bisogno di presentazioni. E’ uno dei migliori portali per leggere i manga online, anche tramite abbonamento mensile e annuale, disponibili in italiano e sempre aggiornati. Bato.to è invece una soluzione economica e alternativa per leggere manga in varie lingue e di alta qualità.

Altri siti che vi consigliamo sono MangaFox, HastaTeam, Mangahelpers, MangaScan e Manga Reader, i quali mettono a disposizione app per Android e iOS per leggere Manga GRATIS su smartphone e tablet, oltre naturalmente l’accesso al sito stesso.

Alcuni di questi portali necessitano di registrazione per leggere i manga online, tuttavia non dovete spendere un centesimo per farlo. Interessante anche la presenza di un forum per discutere con altri appassionati i manga che avete letto, o se siete in cerca di qualche titolo in particolare.

Programmi per leggere i Manga GRATIS

Concludiamo con alcuni programmi GRATIS per leggere i Manga su PC Windows, ossia FreeMangaDownloader, myManga e Manga Reader. Sono programmi intuitivi e gratuiti, che consentono anche di scaricare manga sul proprio dispositivo.

Vi interesserà sapere che alcuni di essi sono disponibili anche in versione Mobile, quindi potete scaricare l’applicazione per Android e iOS e leggere i manga online e manga gratis sul vostro smartphone e tablet.