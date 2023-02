BLUE BOX arriva in Italia

Il 15 febbraio arriva in Italia BLUE BOX, il manga sportivo-sentimentale di Kouji Miura che ha infuocato le pagine di «Weekly Shonen Jump» e si è aggiudicato il Global Prize ai Next Manga Awards 2021.

Il badminton è la più grande passione di Taiki Inomata, che ogni mattina presto va nella palestra della scuola per allenarsi il più possibile. Ma, spesso, c’è chi arriva prima di lui: Chinatsu Kano, sua senpai e stella del club di basket femminile. Taiki ha una cotta gigantesca per questa ragazza gentile, di cui ammira il talento, l’ambizione e l’infuocata dedizione per lo sport, ma per lui amore è ancora più difficile del badminton!

Il destino dà una mano al ragazzo quando i genitori di Chinatsu devono trasferirsi all’estero per lavoro e decidono che la ragazza sarà ospitata da un’amica di famiglia… la madre di Taiki! I due sportivi si ritrovano quindi a vivere sotto allo stesso tetto e si scambiano una promessa: entrambi arriveranno con i rispettivi club ai campionati nazionali.

Taiki capirà presto che le faccende di cuore non sono certo meno impegnative delle sfide sul campo da gioco…

BLUE BOX è un manga a metà tra due generi, lo sportivo e il sentimentale, ricco di personaggi e situazioni coinvolgenti. I lettori seguiranno l’energico Taiki nel suo tentativo di raggiungere i propri ambiziosi obiettivi, accompagnati dai versatili disegni dell’autrice: il tratto esprime alla perfezione le emozioni dei personaggi e durante le scene sportive si infiamma e acquista grande dinamismo, veicolando tutta la velocità e l’adrenalina che lo sport sa regalare.

Il debutto della serie in fumetteria, libreria e store online avverrà il 15 febbraio con la speciale THE BLUE BOX EDITION, contente i primi due volumi in anteprima e una serie di gadget: due braccialetti, un set di illustration card e una Star Card da collezione. Il primo volume sarà invece disponibile singolarmente – anche in digitale – a partire dal 22 febbraio.