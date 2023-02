PANINI COMICS presenta “HULK: 60 INCREDIBILI ANNI”

Hulk, l’amatissimo personaggio Marvel creato dai geniali Stan Lee e Steve Ditko, lo scorso anno ha compiuto 60 anni e – per celebrare questo grande traguardo – Panini Comics presenta Hulk: 60 incredibili anni, un imperdibile volume dedicato alla sua storia editoriale e alle sue avventure più importanti, disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it.

Nato per caso durante un esperimento fallito coi raggi gamma, Hulk è l’alter ego del dottor Bruce Banner, uno scienziato mite e riservato che si trasforma, contro la sua volontà, nel gigante dalla pelle verde quando è sottoposto a particolare stress e pressione. Ispirato allo sdoppiamento della personalità di Jekyll/Hyde e connotato da tratti di potenza incontrollata, il Golia Verde è in realtà un personaggio la cui rabbia nasconde una profonda tristezza. Inevitabilmente spinto a mescolarsi agli umani, infatti, Hulk rivela un cuore di mostro buono, capace di difendere i più deboli e appianare i torti come di lasciare una scia di distruzione dietro di sé.

Ma chi è Hulk? Un mostro in grado di devastare qualunque cosa sul suo cammino o un uomo maledetto dai suoi stessi traumi? Hulk: 60 incredibili anni, realizzato dalla collaudata coppia formata da Marco Rizzo e Fabio Licari – già autori di alcuni volumi retrospettivi come Marvel: 80 meravigliosi anni, Capitan America: I primi 80 anni e Spider-Man: 60 stupefacenti anni – cerca di dare una risposta a questa domanda, ripercorrendo i sessant’anni di avventure del personaggio attraverso la sua storia editoriale e i grandi autori che l’hanno raccontato, come Bill Mantlo, Peter David e Al Ewing. Grazie a interviste, retroscena, curiosità e un apparato formato da infografiche di approfondimento e immagini rare, il volume è un must have che non potrà mancare nella libreria di ogni vero appassionato Marvel.

GLI AUTORI

Marco Rizzo, giornalista e scrittore, è editor Panini Comics dal 2009, per cui cura le testate del mondo degli X-Men, gli eventi Marvel e altro ancora. Come sceneggiatore è tra gli autori italiani più rappresentativi nel filone del “graphic journalism”. Ha ricostruito, a fumetti, le vite di Peppino Impastato, Che Guevara, Marco Pantani, Jan Karski, Mauro Rostagno e Ilaria Alpi, principalmente in collaborazione con il disegnatore Lelio Bonaccorso. Sempre con Bonaccorso ha pubblicato due reportage a fumetti, Salvezza, racconto dell’esperienza a bordo di una nave di soccorso migranti, e …A casa nostra – Cronaca da Riace, inchiesta sul sistema accoglienza. Rizzo è anche autore di fiabe di impegno civile su mafia, immigrazione ed ecologia, ha fondato il sito di critica comicus.it e la rivista di fumetti sperimentale Mono e ha firmato numerosi articoli sul fumetto, oltre a saggi, inchieste, testi teatrali e il romanzo Lo scirocco femmina.

Fabio Licari è nato nel 1967 a Palermo e, dal 1988, è giornalista della Gazzetta dello Sport. Le sue passioni sono diventate il suo lavoro: il calcio (segue la Nazionale, la Champions League, il campionato) e i fumetti. È il supervisore delle collane allegate alla Gazzetta e al Corriere della Sera e ha curato Le Grandi Saghe Marvel, Leggende Marvel, Super Eroi Il Mito, Leggende Avengers, Ultimate Spider-Man Collection, Le Grandi Battaglie Marvel, Spider-Man La Grande Avventura, Thor La Saga del Tuono, X-Men Le Storie Incredibili e Super Eroi Classic.