Panini Comics: 4 Manga da non perdere

Gennaio volge al termine e porta con sé quattro novità Planet Manga che promettono di coinvolgere con storie appassionanti tutti gli amanti del genere e non solo. Dal nuovo lavoro di Oshimi Bentornato, Alice passando per l’atteso World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat, al thriller My Home Hero eal ritorno di Spriggan: una selezione di titoli da non perdere assolutamente.

Dall’autore di Tracce di sangue e I fiori del male, Shuzo Oshimi, il primo volume di una nuova opera che mette in scena la discesa in uno strano e inquietante paese delle meraviglie: il risveglio della sessualità. In Bentornato, Alice Yo-Chan assiste ad una scena che lo turba profondamente tra il compagno di classe Kei e Yui Mitani, la ragazza di cui è segretamente innamorato e a cui non osa confessare i propri sentimenti. A causa del lavoro del padre, Kei dovrà trasferirsi e, quando dopo tre anni farà ritorno dagli amici, non sarà più lo stesso compagno che ricordavano. Con capelli lunghi e biondi, Kei si presenta ora con abiti femminili, un’Alice affascinate e sensuale che si diverte a punzecchiare e sedurre il protagonista. Lui. Lei. È così importante questa differenza? Cos’è che fa scattare veramente l’attrazione? I fan di Oshimi apprezzeranno anche il bundle composto da Bentornato, Alice 1 e del primo numero de I fiori del male riproposto con copertina variant.

Tratto da una serie di light novel che ha incantato i lettori giapponesi, World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat di Rui Tsukiyo e Hamao Sumeragi è un appassionante isekai (sottogenere del fantasy in cui una persona normale viene trasportata, evocata, reincarnata o intrappolata in un universo parallelo) che ha ispirato l’omonimo anime disponibile su Crunchyroll. Il più abile assassino del mondo muore, ma, invece che pagare ed essere punito per i peccati commessi, viene inviato su un altro mondo con una missione ben precisa: ucciderne il più importante eroe.

Fin dove ci si può spingere per proteggere la propria famiglia? Tetsuo Tosu è un uomo come tanti, un comune impiegato con una vita tranquilla. Ha una bella famiglia, coltiva una passione per la scrittura di gialli. Una serie di eventi, però, sta per stravolgere tutto, e Tetsuo si ritroverà catapultato nel mondo della criminalità organizzata giapponese. Un thriller dal tocco noir ricco di azione e tensione – il Breaking Bad dei manga – My Home Hero è ora disponibile anche in versione bundle contenente i primi due numeri della serie.

Infine, Spriggan,l’avvincente shonen che ha ispirato il recente anime disponibile su Netflix, torna sugli scaffali dopo vent’anni con una nuova traduzione e un nuovo adattamento grafico. Non tutti i reperti delle antiche civiltà hanno solamente un valore culturale: tra questi si celano anche alcuni apparecchi tecnologici che se finiti nelle mani sbagliate potrebbero far insorgere disastrose conseguenze. Per scongiurare ogni rischio, la fondazione Arcam ha formato un reparto di agenti speciali capaci di tener testa ai plotoni più all’avanguardia: gli Spriggan. I volumi sono disponibili sia singolarmente, sia racchiusi in un prestigioso cofanetto (il primo dei tre cofanetti che raccoglieranno l’opera completa). Ogni cofanetto contiene anche quattro cartoline con immagine inedite.