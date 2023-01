I migliori 100 Manga secondo i fan

Se da poco avete finito di leggere un Manga e vi state chiendo cosa iniziare, allora siete nel posto giusto, perchè quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista dei migliori 100 Manga secondo i fan, Manga che come detto sono stati letti, apprezzati e consigliati da chi trascorre la maggior parte del tempo in loro compagnia.

Come con le Serie Animate, anche con i Manga spesso ci si ritrova di fronte al dilemma quale Manga leggere? Alcune sono piccole serie che si concludono in pochi giorni o settimane, altre invece richiedono mesi o addirittura anni, quindi la scelta del Manga da leggere diventa importante. A seguire la lista in ordine di fama o importanza, spetterà poi a voi decidere.