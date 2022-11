AYAKASHI TRIANGLE: La nuova serie firmata KENTARO YABUKI

Kentaro Yabuki – autore dei disegni di TO LOVE-RU e TO LOVE-RU DARKNESS e dell’adattamento manga di DARLING IN THE FRANXX – torna con la sua nuova opera: AYAKASHI TRIANGLE, in uscita il 30 novembre con i volumi 1 e 2.

Il manga, dal quale è tratto l’anime che uscirà in Giappone nel 2023, è stato serializzato in origine su «Weekly Shonen Jump» e mescola perfettamente sovrannaturale, romanticismo, comicità e azione, ai quali si aggiunge un generoso tocco di malizia.

Protagonisti della storia sono l’abile ninja esorcista Matsuri, un po’ timido e imbranato nelle questioni amorose, e la sua formosa e determinata amica d’infanzia Suzu, entrambi segretamente(?) innamorati l’uno dell’altra.

La bella Suzu, per qualche motivo, diventa preda degli ayakashi, spiriti maligni che la considerano molto appetitosa. Pronto a tutto pur di difenderla, Matsuri si scontra con il re degli ayakashi, il paffuto demone-gatto Shirogane, ma gli esiti di questa battaglia sono imprevedibili. Shirogane viene sconfitto, ma riesce a lanciare su Matsuri una maledizione che lo farà diventare… una ragazza!

La vita di Matsuri cambierà inevitabilmente. Ma come si evolverà il rapporto con Suzu, proprio ora che lei si era decisa a dichiararsi? E Shirogane rinuncerà mai al suo proposito di mangiare Suzu?

AYAKASHI TRIANGLE porterà una ventata di freschezza e divertimento, lasciando i lettori a bocca aperta di fronte agli splendidi e dettagliati disegni dell’autore, che esaltano le scene d’azione e i momenti piccanti. Ispirandosi al folklore giapponese e al mondo degli spiriti, il maestro Yabuki ha saputo dar vita a una storia affascinante e accattivante, che si lascia scoprire con piacere – grazie anche alla presenza di gag divertenti e momenti romantici – e che invoglia a proseguire la lettura dei volumi successivi.

AYAKASHI TRIANGLE arriverà in fumetteria, libreria e store online il 30 novembre, eccezionalmente con i primi due volumi, da non farsi scappare.

Kentaro Yabuki è un fumettista giapponese. Tra le sue opere Black Cat (2000), To Love-Ru (2006), To Love-Ru Darkness (2010), Darling In The Franxx (2018) e Ayakashi Triangle (2020).