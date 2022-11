PANINI COMICS presenta THE ELUSIVE SAMURAI

Panini Comics presenta il nuovo lavoro di Yusei Matsui, pronto a prendere nuovamente la scena con The Elusive Samurai, presentato a Lucca Comics & Games 2022 e disponibile anche in versione variant. L’autore del celebre Assasination Classroom si cimenta ora in una storia diversa che però non tradisce la sua vena irriverente, fresca e geniale che lo ha condotto al successo. In The Elusive Samurai non mancano infatti personaggi fuori dagli schemi e messaggi capaci di andare al di là del senso comune.

The Elusive Samurai è un racconto di formazione e di avventura che ha come protagonista Hojo Toshiyuki, giovane destinato a ereditare lo shogunato di Kamakura, nel lontano 1333. In seguito a un’improvvisa sommossa, tuttavia, perde il suo paese e la sua famiglia ed è costretto a rimboccarsi le maniche per sopravvivere. La sua abilità speciale risiede fortunatamente nella fuga, e sarà proprio grazie ad essa e al supporto di alcuni alleati che seguirà a suo modo il cammino dell’eroe.

«Quando da bambino giocavo a palla avvelenata, ero bravissimo solo a non farmi colpire, schivando la palla. Rimanevo sempre fino alla fine del gioco e mi sentivo un eroe – ha dichiarato l’autore, Yusei Matsui – Questa è la storia di un ragazzo che vive un’esperienza del genere, ma in chiave storica. Se attraverso il suo punto di vista un po’ bizzarro i lettori riuscissero ad appassionarsi a un’epoca della storia giapponese che di solito non è considerata tra le più importanti, sono sicuro che sia il ragazzo di trent’anni fa che quello di settecento anni fa ne sarebbero molto orgogliosi».

The Elusive Samurai è disponibile in libreria, fumetteria e online. Il primo capitolo è inoltre consultabile gratuitamente su Panini.it.