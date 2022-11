Panini Comics presenta i volumi perfetti per conoscere BLACK PANTHER

Un grande leader, un eroe, il simbolo di un popolo, un personaggio tra i più introspettivi dell’universo Marvel. Così è T’Challa, il Black Panther interpretato dal compianto Chadwick Boseman nel film omonimo del 2018. Scomparso il re, la Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali nel sequel targato Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, in uscita il 9 novembre nelle sale italiane. Per quest’occasione, Panini Comics propone una selezione dei migliori volumi dedicati alla Pantera Nera, per ripercorrerne la storia e scoprire quali avventure racconterà il film.

Per iniziare a conoscere il personaggio la prima lettura consigliata è Marvel-Verse: Black Panther.Il volume propone una selezione delle migliori storie del super eroe fornendo una panoramica completa dalle sue origini ad oggi. Mondi apparentemente lontani si incrociano, e il re del Wakanda – da sempre votato a servire il suo popolo quanto attento a dare il suo contributo al mondo in qualità di membro degli Avengers – incontrerà, tra gli altri, Iron Man, i Fantastici Quattro e Visione. Scritte da alcuni dei migliori autori di fumetti come Jerry Bingham, Manuel Garcia, Peter B. Gillis,e Nnedi Okorafor,le avventure raccontate sono ambientate in paesaggi unici, che vanno dalla tipica metropoli alla calda savana africana.

Nel regno del Wakanda qualcuno ha attentato alla vita di T’Challa e con lui in condizioni disperate serve un sostituto che erediti il mantello di Pantera Nera. In Black Panther: Shuri arriva per la brillante principessa il momento di fare il grande passo e affrontare il pericoloso rituale per diventare la nuova Pantera. Una storia che unisce alcuni tra i personaggi e i luoghi più straordinari del mondo Marvel in una crisi senza precedenti, dove si alternano antichi rituali e apparecchiature avveniristiche, elementi di fantascienza e di magia, come nella migliore tradizione delle storie di Pantera Nera.

Sempre dedicati alla principessa del Wakanda, ma con un taglio adatto anche ad un pubblico young adult, sono i volumi Shuri: Wakanda per sempre e Nelle Terre del Cuore – Una graphic novel di Black Panther. Essere il perfetto erede al trono attira su di sé grosse attenzioni e responsabilità. Lo sa bene la piccola Shuri, principessa dalla mente brillante e geniale scienziata che vive dietro l’ombra del fratello maggiore. In entrambi i volumi, tra missioni e avversità, il tema delle nuove responsabilità e del confronto con un fratello e un ruolo per cui non ci si sente abbastanza all’altezza risulteranno centrali.

I fan di T’Challa non possono perdersi il volume antologico Io sono Black Panther: quindici tra le più celebri storie del personaggio unite a un prezioso apparato redazionale che racconta tutti i più importanti eventi della sua lunghissima carriera! La raccolta delle imperdibili avventure del primo super eroe nero, re di una delle nazioni più ricche e tecnologicamente avanzate del mondo, arriva a più di cinquantacinque anni dalla sua nascita ad opera dei leggendari Stan Lee e Jack Kirby.

dere in bellezza non può mancare uno dei volumi must have dedicati al personaggio: Black Panther: Chi è la Pantera Nera? Un classico moderno – ora in versione deluxe – che vede la firma del produttore di Django Unchained Reginald Hudlin e del fuoriclasse della matita John Romita Jr. (ospite di Panini Comics a Lucca Comics & Games 2022).