Soul Eater Ultimate Deluxe Edition e Fire Force – The Art of Atsushi Ohkubo annunciati

Tra gli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2022 c’è sicuramente l’autore giapponese Atsushi Ohkubo, che presenta in fiera due imperdibili versioni di suoi titoli di successo Soul Eater e Fire Force (entrambe già disponibili al Padiglione Panini di Lucca Comics & Games, in libreria, fumetteria e su Panini.it).

Soul Eater, un classico degli shonen nato dalla matita di Ohkubo, torna con la sua edizione definitiva, Soul Eater Ultimate Deluxe Edition,disponibile con il primo volume dal 27 ottobre. I nuovi volumi riportano i fan tra gli studenti della Death Weapon Meister Academy, in un mondoin cui incredibili armi magiche hanno sembianze umane e possono trasformarsi in strumenti letali. I protagonisti hanno una missione da portare a termine: collezionare le anime di novantanove persone malvagie al fine di forgiare armi per il dio della morte, Lord Shinigami. Le avventure di Maka, Black★Star e Death the Kid sono ora ripercorribili in un imperdibile formato deluxe, che non può assolutamente mancare nelle librerie dei fan più appassionati dell’intramontabile serie.

In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco, sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. Tra queste, l’Ottava Brigata di Tokyo, protagonista della storia di Fire Force. Sulla scia del successo del manga, arriva dal 3 novembre Fire Force – The Art of Atsushi Ohkubo un’imperdibile artbook che raccoglie immagini in gran parte inedite in Italia, disegnate dal sensei stesso e pubblicate originariamente in Giappone. Gli appassionati della serie potranno trovare anche l’esplosiva Adra Burst Variant cover metallizzata del numero uno della serie.

L’AUTORE

Atsushi Ohkubo, mangaka. Fino ad oggi ha lavorato regolarmente su opere fantasy. Ha debuttato nel 2001 con Ichizen no Hone. La sua prima opera a venire serializzata, Soul Eater, è stata pubblicata per circa nove anni dal numero di giugno 2004 di Monthly Shonen Gangan (edito da Square Enix) e si è rivelata un successo mondiale. Nel 2015, su Weekly Shonen Magazine (edito da Kodansha) è iniziata la serializzazione di Fire Force, opera i cui volumi hanno venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Dall’opera è stata tratta una serie tv che è partita con la prima stagione a settembre 2019, seguita dalla seconda a partire da luglio 2020. È stato annunciato che una terza stagione è già in preparazione. Il maestro Ohkubo ama la musica e i videogiochi! Altri lavori degni di nota del sensei sono B.Ichi e Soul Eater Not!. Il maestro Ohkubo lavora anche come character designer.