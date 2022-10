Topolino omaggia il Piccolo Principe con TOPOPRINCIPE

Panini annuncia un nuovo Topolino che per la prima volta omaggia Il piccolo Principe, il capolavoro immortale di Antoine de Saint-Exupéry: TopoPrincipe, con sceneggiatura a cura di Augusto Macchettoe disegni di Giada Parissinotto, colorati da Andrea Cagol. La storia è allegata con i numeri 3490 e 3491, il primo già disponibile mentre il secondo in sucita il 19 Ottobre 2022.

Il pilota Pippo precipita con il suo aereo nel deserto. Per fortuna non è solo, lì incontra il giovane Topolino… ed è subito amicizia! Quello di TopoPrincipe è un viaggio pieno di sorprese, un volo sulle ali di un biplano rosso (e della fantasia) che rende omaggio ad un’opera senza tempo che lo scorso anno ha celebrato il 75esimo anniversario della prima uscita dell’edizione europea.

Dopo la pubblicazione in libreria nel 2021 edita da Giunti, ora TopoPrincipe è pronto ad affascinare anche i lettori di Topolino. Come afferma Augusto Macchetto, infatti, “una delle “potenze” del Principe è continuare a parlare ai suoi lettori nel presente, mentre tutto cambia. E la sua poesia, che arriva dolcemente dovunque, è un ingrediente fondamentale di questa forza. È un’opera che ha avuto (e continua ad avere!) la capacità di accompagnare intere generazioni, la stessa dei personaggi Disney. Per questo alla fine l’abbraccio con il Principe è stato facile e strettissimo: un abbraccio tra vecchi e nuovissimi amici”.

In edicola o fumetteria potete già acquistare il primo numero!