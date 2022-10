LICANTROPUS: Da Disney + al Fumetto

Trema, Marvel Cinematic Universe, è arrivato Licantropus! Il giovane Jack Russell è il protagonista dello speciale horror Marvel Studios presenta: Licantropus (titolo originale Werewolf by Night), ora disponibile su Disney+, che racconta della sua trasformazione in lupo mannaro. Il personaggio – interpretato in questo speciale da Gael García Bernal – nasce negli anni 70 grazie alla fantasia e alla bravura di Gerry Conway ai testi e Mike Ploog ai disegni e diventa protagonista della testata a lui dedicata, chiamata proprio Werewolf by Night. Anche questa volta, Panini Comics propone alcune letture imprescindibili per chi vuole scoprire di più sul giovane licantropo.

Nel volume Licantropus: Lupo del Deserto un nuovo Licantropus si aggira nel sud-ovest degli Stati Uniti. Un ragazzo, una maledizione di famiglia e unesperimento blasfemo si dimostrano letali per una piccola cittadina dell’Arizona: il giovane Jake Gomez vuole solo proteggere la sua gente, ma chi lo proteggerà dal suo mostro interiore? Braccato dalla polizia e da una misteriosa multinazionale, la sua vita sprofonda nel caos e l’unica via d’uscita sembrerà quella di abbracciare l’eredità del lupo mannaro. Ai testi Taboo, vocalist del noto gruppo pop-rap Black Eyed Peas, coadiuvato dallo scrittore B. Earl e dal disegnatore Scot Eaton!

Per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente gli scontri di Licantropus con altri temuti personaggi del mondo Marvel e a immergersi in atmosfere da brivido, alcuni omnibus raccolgono il meglio del filone horror della Casa delle Idee, come La Tomba di Dracula – un grande classico in tre volumi deluxe ricchi di materiale extra, nel primo dei quali appare anche il lupo mannaro – e Il Mostro di Frankenstein – raccolta di tutte le storie Marvel degli anni 70 dedicate alla figura più terrificante della letteratura gotica.

Tutti i volumi dedicati a Licantropus sono in promozione con uno sconto del 20% fino al 16 ottobre.