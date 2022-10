TRILLION GAME: Un gioco che vale MILLE MILIARDI di dollari

C’è solo una cosa da fare per avere il Mondo intero ai propri piedi e non essere più secondi a nessuno: diventare ricchi. Ma essere “soltanto” ricchi non è abbastanza per i protagonisti di TRILLION GAME. Haru e Gaku sognano di guadagnare addirittura mille miliardi di dollari e il solo modo per farlo è dar vita al Trillion Game.

Il 19 ottobre arriverà in fumetteria, libreria e store online l’opera del duo composto da due autentici maestri, il geniale Riichiro Inagaki, già autore di DR.STONE e il leggendario Ryoichi Ikegami, coautore del manga-culto SANCTUARY. Con TRILLION GAME i due autori – alla prima collaborazione – hanno dato vita a un’opera unica e sorprendente, riuscendo a valorizzare alla perfezione la propria arte. Il maestro Ikeagami, in particolare, ha saputo rinnovarsi in modo affascinante pur mantenendo il suo tratto inconfondibile. Il risultato è un’opera che può essere apprezzata dai fan storici dei due autori, ma anche dai nuovi lettori.

Haru, autodefinitosi “l’uomo più egoista del mondo”, è attraente e imprevedibile, ma anche rissoso e sfrontato. Il suo sogno è quello di entrare nel club degli uomini più ricchi del mondo e, per riuscirci, coinvolgerà nel folle progetto il coetaneo Gaku, un ragazzo timido e con una grande conoscenza dell’informatica.

Due personalità completamente diverse l’una dall’altra, ma che si completano perfettamente, creando un duo bizzarro e inarrestabile, disposto a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo. Haru e Gaku sanno bene che bisogna saperci fare con gli affari: essere astuti, cogliere l’occasione giusta e saper generare una buona impressione sugli investitori è fondamentale, per guadagnare sempre più denaro.

Ma TRILLION GAME è anche una storia di amicizia e fiducia incondizionata, in cui farsi forza a vicenda, sempre e comunque, è di fondamentale importanza. Unendo le proprie forze i due protagonisti saranno in grado di fare cose straordinarie e raggiungere obiettivi memorabili, cosa che non potrebbero mai fare, se non lavorassero insieme in perfetta sintonia.

Eppure, nonostante Haru e Gaku si definiscano i più egoisti al mondo e siano pronti a tutto pur di guadagnare mille miliardi di dollari, non perderanno mai se stessi. Rimarranno fedeli ai loro obiettivi, ma anche ai propri valori… più o meno discutibili.

Riuscirà questo improbabile duo a raggiungere il grande l’obiettivo prefissato? Dal 19 ottobre avrà inizio il TRILLION GAME, e saremo in grado di scoprirlo.