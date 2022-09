BATMAN DAY 2022: Le migliori Storie firmate Panini

Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico, cinematografico e non solo: è il Batman Day 2022, che quest’anno è in programma per sabato 17 settembre. Per questa occasione Panini Comics propone ben cinque volumi in uscita giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a cosa c’è dietro l’oscura e tormentata Gotham City.

Ad aprire i festeggiamenti è la nuova miniserie Batman: Killing Time,ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro. Nella storia, scritta dal pluripremiato Tom King (Mister Miracle) e disegnata da David Marquez (Batman, Superman), il giovane Bruce Wayne deve proteggere un prezioso oggetto che l’Enigmista, Catwoman e il Pinguino cercano di rubare unendo le forze.

Per i fan della supercriminale Harleen Quinzel, Batman 55 è disponibile anche con una variant cover realizzata da Olivier Coipel e dedicata proprio ad Harley Quinn, che quest’anno “compie” 30 anni. In questo numero l’Arkham Tower ha preso il posto dell’Arkham Asylum e questo porterà a non pochi sconvolgimenti. La Bat-Famiglia tenterà di infiltrarsi nella sinistra struttura… ma il pericolo è in agguato. In appendice anche due storie legate a Shadows of the Bat.

Scritto da Jim Starlin (Cosmic Odyssey) e disegnato dal leggendario Bernie Wrightson (Swamp Thing) Batman: La setta è un viaggio allucinato nel subconscio del Cavaliere Oscuro. Il diacono Joseph Blackfire e la sua banda di abitanti delle fogne hanno catturato Batman e lo tengono prigioniero. Il Cavaliere Oscuro subisce il lavaggio del cervello, mentre il sedicente sacerdote si presenta ai cittadini di Gotham City come il loro salvatore, l’uomo capace di sgominare una volta per tutte la criminalità che attanaglia la città. Le azioni di Blackfire nascondono però un secondo fine, il dominio della città, ma Batman non è ancora sconfitto… Una nuova edizione in volume per un classico tra le storie di Batman.

Mike Mignola, uno dei più apprezzati fumettisti al mondo grazie ad Hellboy, e Richard Pace (Robert E. Howard’s Savage Sword) si uniscono al disegnatore Troy Nixey (Harley Quinn) per reimmaginare la mitologia batmaniana in maniera unica e inedita in Batman: La sorte funesta che colpì Gotham, volume che si presenta come un affezionato omaggio all’orrore cosmico, con versioni alternative di Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra’s al Ghul. Negli anni 20, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della Soglia, Batman deve affrontare forze soprannaturali che minacciano di distruggere Gotham. Potrà Batman sconfiggere questa terribile minaccia, o i segreti di Gotham lo schiacceranno senza via di scampo?

Il tema del Batman Day 2022, Versus, accende i riflettori sui grandi avversari del Pipistrello e nella miniserie Batman: Una brutta giornata, i lettorifaranno la conoscenza di benottotra i più famigerati villain di Gotham. Si parte con l’Enigmista, figura apparentemente giocosa che sa essere crudele e inquietante. Ha deciso improvvisamente di non seguire più le proprie regole, iniziando ad uccidere senza alcun criterio. Una miniserie di otto avventure,di cui il primo numero creato dal celebre team creativo di Mister Miracle, Strange Adventures e Sheriff of Babylon, Tom King e Mitch Gerads.

I cattivi sono protagonisti anche de Il grande libro di Batman: I nemici, l’antologia di oltre 400 pagine pensata per celebrare gli affascinanti supercriminali che hanno contribuito a cementare il mito dell’Uomo Pipistrello. Da Mr. Freeze al Pinguino, da Due Facce a Ra’s al Ghul, passando dall’immancabile Joker, questo libro racconta la storia di ciascuno con schede dei personaggi e approfondimenti, che permetteranno ai lettori di diventare dei veri esperti dei personaggi DC.

Anche quest’anno il Batman Day è pronto ad affascinare vecchi e nuovi lettori. Sarà impossibile non appassionarsi alle storie e avventure del detective più amato del mondo!