A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO: Il Manga arriva in Italia

Arriverà in Italia il 14 settembre la struggente e appassionante storia di A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY. Tratto dal film animato del 2019 co-sceneggiato da Mari Okada – regista e sceneggiatrice di capolavori come Ano Hana e autrice di SAVAGE SEASON – e diretto da Tatsuyuki Nagai, il manga racconta la storia di due sorelle, Akane a Aoi.

Akane, la maggiore, si prende cura di Aoi da quando i genitori sono morti in un incidente. Per stare insieme alla sorellina, Akane rinuncia ad andare a vivere a Tokyo insieme al fidanzato Shinnosuke e questo è la causa della separazione tra i due.

Dopo ben tredici anni, mentre suona il basso al tempietto dove va a fare le prove, Aoi si vede letteralmente comparire davanti “Shinno”, di cui non si erano più avute notizie.

Com’è possibile che sia proprio l’ex ragazzo di Akane, e soprattutto che sembri identico a come era 13 anni prima?

Impreziosita dai puliti e suggestivi disegni della talentuosa Yaeko Ninagawa, questa intensa e toccante miniserie mescola fantascienza, musica e sentimento. Qual è il legame tra passato e presente? E quali conseguenze avrà sul futuro?

L’anno prossimo sarà possibile gustare questa dolce storia anche sotto forma di romanzo, ma nel frattempo, dal 14 settembre, sarà possibile leggere il primo volume di A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY, disponibile come sempre in fumetteria, libreria e store online.

Cho Heiwa Busters è un gruppo di autori formatoda Tatsuyuki Nagai, Mari Okada e Masayoshi Tanaka. Tra le loro opere Kokoro ga Sakebitagatterunda (2015) e Her blue sky (2019).

Yaeko Ninagawa è una disegnatrice giapponese. Tra le sue opere Mononoke (2007), Uncanny Brains (2013) e Her blue sky (2019).