PANINI COMICS presenta NEON GENESIS EVANGELION

Agosto si prospetta un mese di letture imperdibili per i fan di Neon Genesis Evangelion, il capolavoro mecha che ha appassionato milioni di persone, prima con l’anime e successivamente con il manga omonimo. Panini Comics presenta due novità dedicate all’opera di Hideaki Anno: Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 1, primo numero dell’attesa riedizione da collezione del manga, e i tre volumi del Groundwork of Evangelion, una preziosa serie di artbook ricchi di bozzetti e illustrazioni che permettono al lettore di immergersi nella realizzazione di questo capolavoro dell’animazione giapponese.

Anno 2015 d.C., l’umanità è stata semi-distrutta da un cataclisma denominato Second Impact e la Terra è minacciata da creature sconosciute chiamate Angeli. Il destino del genere umano grava sulle spalle di tre giovani piloti incaricati di pilotare le armi umanoidi multifunzione Evangelion. La storia si dipana tra le battaglie degli Eva e i grandi conflitti interiori dei giovani piloti, pedine di un grande e ambizioso progetto su cui non hanno alcun controllo.

Panini Comics ripropone la serie di culto in una nuova edizione composta da 7 volumi di grande formato ed impreziosita da nuove copertine e nuove traduzioni, che permetteranno a tutti i lettori di immergersi come mai prima nel mito che ha cambiato per sempre la narrativa sci-fi. Il primo numero della Collector’s Edition sarà disponibile da giovedì 28 luglio in fumetteria, libreria e su Panini.it. In omaggio con la prima tiratura di ciascun volume sarà disponibile una cartolina.

Chi fosse interessato al dietro le quinte della serie animata, invece, troverà interessanti spunti di approfondimento nei tre volumi del Groundwork of Evangelion, una spettacolare raccolta di illustrazioni e bozzetti delle animazioni supervisionata da Hideaki Anno stesso. Gli artbook coprono la costruzione e i retroscena dei 26 episodi della serie animata, ora su Netflix, e saranno disponibili da giovedì 4 agosto. I volumi potranno essere acquistati singolarmente o in un cofanetto raccoglitore corredato da un segnalibro in omaggio.

Due uscite da non perdere per conoscere a fondo la serie di culto che ha rivoluzionato il genere mecha e ridefinito il concetto di fantascienza,guadagnandosi un posto nell’olimpo degli anime più amati.