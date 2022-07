PANINI COMICS presenta BATMAN: GOTHAM KNIGHTS CITTÀ DORATA

La miniserie, pubblicata con cadenza mensile, inizierà in contemporanea mondiale martedì 25 ottobre 2022 e sarà composta da sei numeri. Ciascun numero conterrà un codice che darà accesso a oggetti esclusivi da riscattare nel gioco.

Gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo sono in trepidante attesa: il 25 ottobre uscirà per Playstation 5, X-Box Series X|S e PC, Gotham Knights, ilvideogioco sviluppato da Warner Bros. Games Montréal. Questo action RPG open world consentirà ai giocatori di mettersi nei panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, una nuova squadra di abilissimi supereroi destinati ad assumere il ruolo di protettori di Gotham City dopo la morte di Batman.

Ieri, nel corso del Gotham Publishing Panel al San Diego Comic-Con, la DC ha annunciato il prequel ufficiale a fumetti del gioco intitolato Batman: Gotham Knights – Città dorata,scritto da Evan Narcisse (Gen: LOCK, Rise of the Black Panther) e disegnato da ABEL (Harley Quinn).

Questa miniserie di sei numeri verrà distribuita mensilmente in tutte le fumetterie e piattaforme digitali aderenti all’iniziativa a partire da martedì 25 ottobre, in contemporanea e in collegamento diretto con il lancio del videogioco che avverrà nello stesso giorno.

Il titolo sarà pubblicato il 25 ottobre anche nei seguenti mercati: Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Messico, dove verrà distribuito in prima uscita come serie di albi singoli/mensili, poi come raccolta in volume cartonato, unico formato in cui sarà pubblicato in Polonia (negli Stati Uniti e in tutti questi paesi l’uscita del volume cartonato è prevista per il 25 luglio 2023). In Italia il fumetto sarà distribuito in edicola, fumetteria, libreria e store online.

In Batman: Gotham Knights – Città dorata un misterioso virus si diffonde a Gotham City e trasforma le vittime, i cui occhi assumono uno strano colore giallo, in individui propensi al furto, al saccheggio e a violenti scoppi di rabbia. Batman, durante l’ultima indagine precedente alla sua morte, tenterà di contenere la diffusione del virus e di scoprirne le origini. Ma questa non è la prima volta in cui la città è stata costretta ad affrontare un’epidemia analoga. La storia principale procede in parallelo con vari flashback ambientati nella Gotham del 19° secolo dove, come scopriranno il Cavaliere Oscuro e i suoi alleati, si muoveva il Fuggitivo, uno dei primi vigilanti mascherati a operare a Gotham City.

Ciascun numero della miniserie Gotham Knights conterrà un codice che darà accesso a un oggetto speciale da riscattare nel videogioco. Insieme al primo numero i lettori riceveranno l’esclusiva BOSO22 Batcycle Skin, già disponibile sin dall’uscita del gioco. Inoltre i lettori che acquisteranno tutti e sei i numeri potranno sbloccare un settimo oggetto molto speciale.