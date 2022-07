PANINI COMICS presenta ALIEN

Il 21 luglio è la data da segnare assolutamente nel calendario: Panini Comics presenta la nuova serie di Alien prodotta per la prima volta dalla Marvel,disponibile con il primo numero Linea di Sangue in fumetteria, libreria e su Panini.it. Il volume sarà anche disponibile a partire dal 4 agosto con un’inedita copertina variant realizzata e autografata da Gabriele Dell’Otto in esclusiva per il sito panini.it.

Nell’anno 2200, malgrado ogni contatto con le forme di vita aliene note come xenomorfi si sia risolto con disastri e numerose vittime, la mega-corporazione Weyland-Yutani non ha mai smesso di tentare di appropriarsi delle letali creature per impiegarle come armi biologiche. E, sulla base orbitante Epsilon, è riuscita a dare il via a una vera e propria coltura di alieni, a partire dall’embrione impiantato nel torace di un dipendente, Gabriel Cruz. Ora, dopo l’operazione di estrazione e diversi anni di servizio, Cruz è tornato sulla Terra nella speranza di lasciarsi alle spalle tutto quell’orrore e trascorrere un po’ di tempo con suo figlio. Ciò che non può immaginare, però, è che presto dovrà ripartire per salvare qualcuno che ama… e che qualcosa di ancora più antico e oscuro non ha mai smesso di attendere.

Diventata famosa a livello internazionale grazie all’omonima pellicola di Ridley Scott del 1979, la serie a fumetti Alien riprende alcuni degli elementi più classici e iconici della filmografia e li coniuga con espedienti narrativi assolutamente inediti, visibili fin dalle prime tavole.

Scritto dallo sceneggiatore nominato agli Eisner Phillip Kennedy Johnson (Superman, Last God) e disegnato dallo spagnolo Salvador Larroca (Uncanny X-Men, Venom, Star Wars), il nuovo ciclo narrativo è il primo a essere prodotto dalla Casa delle Idee e rappresenta un punto d’inizio perfetto tanto per gli appassionati di lunga data dei film omonimi– che non potranno non cogliere i numerosissimi riferimenti alle principali opere del brand – quanto per chi si accosta per la prima volta allo xeno-universo narrativo.