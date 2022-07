TOPOLINO presenta LE RACCHETTE DA PING PONG

L’estate è finalmente arrivata e con Topolino 3477 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 13 luglio – il divertimento sarà ancora più grande grazie a un nuovo imperdibile gadget da collezione: le racchette da ping pong di Topolino! Le racchette hanno dimensioni 15×25 cm e i due lati in gomma, sono disponibili nei colori blu e rosso e hanno l’iconico logo del magazine incastonato sul manico.

Un gadget davvero eccezionale, pronto a rendere coloratissime le sfide estive in casa o in vacanza, con amici e familiari. La prima racchetta, blu con protagonista Paperino, e una pallina sono disponibili con il numero 3477 del 13 luglio, mentre la seconda – rossa e con protagonista Topolino – arriva mercoledì 20 luglio insieme a Topolino 3478.

Inoltre, su Topolino 3477 torna protagonista la scienza: la storia Zio Paperone e le acque marziane, in cui i Paperi sono pronti per una avventura spaziale con una missione speciale, tutta da scoprire. Scritta da Francesco Vacca e disegnata da Alessandro Perina, Zio Paperone e le acque marziane è un nuovo appuntamento del ciclo Comic & Science ed è stata supervisionata per la parte scientifica da Teresa Fornaro, astrobiologa e ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Questa storia è il primo appuntamento che vede la collaborazione con il CERN di Ginevra e i suoi scienziati e studiosi per una serie di avventure che raccontano ai lettori i progressi che la scienza sta facendo in alcuni importanti campi della ricerca e i loro risvolti nella vita di tutti i giorni, senza dimenticare l’intento ludico che contraddistingue ogni storia pubblicata sul settimanale.

Siete pronti ad accendere la sfida? L’appuntamento con le racchette da ping pong di Topolino e tante incredibili avventure è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 13 luglio.