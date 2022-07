PANINI COMICS presenta “YU-GI-OH! COMPLETE EDITION

Yu-Gi-Oh!, il capolavoro manga che ha ispirato il gioco di carte e l’anime di successo, torna con Yu-Gi-Oh! Complete Edition, una riedizione 3in1 presentata da Panini Comics e disponibile con il primo volume da giovedì 30 giugno in fumetteria, libreria e su Panini.it.

Yu-Gi-Oh! racconta la storia di Yugi Muto, ragazzo dalla mente brillante benché sempre persa fra le nuvole e tante incertezze. Un giorno, per divertirsi, decide di dedicarsi alla risoluzione del rompicapo celato in un bizzarro gioiello egizio regalatogli dal nonno e la sua vita cambia per sempre: un misterioso e spietato alter ego prende il controllo del suo corpo obbligandolo a mettere in gioco la sua stessa vita per affrontare le più crudeli sfide della storia: i Giochi delle Tenebre.

L’opera sceneggiata e disegnata da Kazuki Takahashi,originariamente divisa in 38 volumi, torna dunque in una nuova attesissima versione in 13 volumi di cui i primi 12 contengono ciascuno 3 volumetti della serie originale, mentre il tredicesimo contiene gli ultimi 2.

Yu-Gi-Oh! Complete Edition è il punto di partenza perfetto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa pietra miliare della cultura manga, ma anche per tutti i fan che potranno ritrovare la magia delle prime letture.