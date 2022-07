Topolino regala delle borracce termiche

Con Topolino 3475 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 29 giugno – arriva un imperdibile gadget da collezione, per un’estate all’insegna della freschezza e dell’avventura: le borracce termiche di Topolino. Le borracce termiche di Topolino sono l’accessorio perfetto per affrontare la stagione estiva e le sue calde giornate ed essere sempre pronti a una pausa rinfrescante: disponibili in doppia versione di colore, metal o blu opaco, sono alte 26,5 cm e possono contenere fino a 500 ml. Due gadget unici, disponibili solo con Topolino, perfetti per rendere l’estate più fresca e colorata, da tenere per sé (anche se si resta in città) o da regalare ai più avventurosi, a chi ama fare escursioni in mezzo alla natura.

Il numero 3475 di Topolino si arricchisce di avventura anche grazie alle grintose Giovani Marmotte, grandi protagoniste con la storia in due parti GM in: occhio al manuale! scritta da Francesco Vacca e disegnata da Mario Ferracina. Si tratta del capitolo finale del ciclo di avventure sulle missioni delle GM in giro per il mondo. E questa volta il fulcro delle loro azioni sarà a… Paperopoli, più precisamente nel loro quartier generale, dove saranno alle prese con un importantissimo enigma da risolvere. Come afferma Francesco Vacca: “Siamo stati in Alaska, ai Tropici, nell’arcipelago delle Tartarughe, nella Terra delle Nuvole e questa volta… be’, non andremo lontano a dire il vero! Come ha detto il Gran Mogol nell’ultima storia, la prossima tappa sarà Paperopoli. Le “nostre” GM giocheranno in casa, ma saranno raggiunte da alcune conoscenze fatte in giro per il mondo nelle precedenti storie. Avventura urbana, quindi? No, perché vicino alla città c’è la famosa Foresta Nera del Calisota. E, come vedrete, anche dietro l’angolo non mancheranno emozioni”. Alle GM è anche dedicata la cover del numero 3475, disegnata da Francesco D’Ippolito.

Un numero, dunque, perfetto per rendere più avventuroso l’inizio della stagione estiva, grazie a un gadget e a storie che rinfrescheranno le giornate di tutti gli appassionati di Topolino. L’appuntamento è per mercoledì 29 giugno in edicola, fumetteria e su Panini.it.