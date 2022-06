MERMAID SAGA: Torna il Capitolo nacosto dopo più di 20 anni

Durante la sua carriera costellata di grandi successi, la principessa del manga Rumiko Takahashi – che nel 2020 ha ricevuto la medaglia d’onore con nastro viola dal Governo giapponese –ci ha regalato, come continua tuttora a fare, innumerevoli e indimenticabili storie.

Le sue opere, LAMÙ – URUSEI YATSURA, MAISON IKKOKU, RANMA ½, INUYASHA – solo per citarne alcune – sono lette e apprezzate dai lettori di ogni età e cultura, che ne amano lo stile, la narrazione e i personaggi iconici.

Dopo INUYASHA, disponibile con il volume 5 della Wide Edition il 22 giugno, Star Comics riporta in Italia anche MERMAID SAGA, una delle opere più intriganti e cupe dell’autrice, con una nuova edizione in due volumi.

Si dice che la carne di sirena sia un potente elisir che doni a chi la mangia l’immortalità. Ma, in realtà, le cose non stanno proprio così. Secondo la leggenda, la carne di sirena è una sorte di veleno che, quando non uccide chi se ne ciba, lo trasforma in un orrendo mostro immortale, mentre solo in pochi casi dona eterna giovinezza.

Il giovane Yuta, tra i fortunati che hanno ricevuto l’immortalità dopo aver mangiato la carne di questi affascinanti creature, considera la sua condizione come una maledizione ed è intenzionato a recuperare la propria umanità a ogni costo. Finalmente, un giorno, si imbatte in Mana, una ragazza misteriosa che sembra essere la risposta al suo problema…

In MERMAID SAGA troviamo delle storie ben diverse da quelle raccontate dall’autrice in opere più spensierate come RANMA ½ o LAMÙ – URUSEI YATSURA. Qui violenza, sangue e tragedia, ma anche una buona dose di sovrannaturale e fantasy, hanno il sopravvento, ma sempre senza tralasciare quel tocco di romanticismo e comicità a cui l’autrice ci ha da sempre abituati.

L’immortalità tanto bramata dall’uomo sembra sopravvalutata ed è considerata una vera e propria maledizione, che regala soltanto solitudine e disperazione. Il tempo che passa inesorabile, infatti, cambia il mondo e ciò che circonda i protagonisti e, prima o poi, le persone amate li lasceranno inevitabilmente soli. Per fortuna, Yuta e Mana si trovano a vicenda e condividono lo stesso destino, cosa che li porta ad appoggiarsi l’uno all’altra e a condividere la propria esistenza.

Grazie anche ad atmosfere che trasudano mistero e orrore da ogni pagina, le vicende dei due protagonisti regalano forti emozioni e colpi di scena, rendendo questa leggendaria opera affascinante per i fan della maestra Takahashi, ma anche per chiunque ami il genere horror e sovrannaturale.

Il primo dei due volumi di MERMAID SAGA sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 29 giugno.