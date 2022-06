SAINT TAIL torna dopo 25 anni!

Un’edizione nuova di zecca – la prima interamente dedicata alla serie – sarà disponibile a metà giugno, per il piacere di tutti coloro che vorranno immergersi nelle magiche avventure di Saint Tail e fare un tuffo negli anni ’90. La serie di Megumi Tachikawa, pubblicata da Star Comics in Italia a partire dal 1997 sulla rivista Amici, ha appassionato tanti amanti del genere majokko, che hanno apprezzato anche l’anime, trasmesso in Italia a partire dallo stesso anno.

Dopo quasi un quarto di secolo dalla pubblicazione italiana del manga, le vicende della ladra Saint Tail stanno per rivivere grazie a un’edizione in 4 volumi, con una fantastica gallery a colori che apre ogni albo, copertine con inseriti dorati e un’accurata revisione dei testi.

Meimi Haneoka frequenta la scuola media all’Istituto Saint Paulia ed è molto legata alla sua migliore amica Seira, una ragazza che sta compiendo l’apprendistato per diventare novizia. Grazie alle confessioni delle persone che si rivolgono alla dolce e compassionevole Seira, Meimi viene a conoscenza di numerosi torti subiti da tante vittime indifese e, per aiutarle, la giovane si trasforma nella ladra Saint Tail. Grazie ai trucchi da prestigiatrice, che le ha insegnato il papà, la misteriosa Saint Tail diventa inafferrabile e ruba oggetti preziosi per restituirli ai legittimi proprietari e rendere loro giustizia.

Ma le giornate, per la piccola ladra, non sono così facili. Asuka jr, figlio dell’ispettore di polizia nonché il ragazzo di cui Meimi è segretamente innamorata, farà di tutto pur di catturarla e smascherarla.

SAINT TAIL è un perfetto connubio tra disegni delicati e graziosi e una storia piacevole e appassionante, fatta di tanti episodi autoconclusivi che si susseguono capitolo dopo capitolo.

La dolce e innocua Meimi, che di giorno sembra una ragazza come tante, di notte veste i panni della scaltra ladra dalla “coda santa”: un personaggio positivo con un forte senso della giustizia, che sfida la polizia pur di aiutare chi ha subito un torto.

La storia è inoltre arricchita da personaggi secondari altrettanto interessanti. Da Seira, la futura novizia braccio destro e amica fedele di Saint Tail, passando per la rivale Rina, prepotente e un po’ presuntuosa, e Makoto, il reporter sempre in cerca di nuovi scoop. Infine, il deciso e coraggioso Asuka jr, colui che ha una cotta segreta per Meimi e che è allo stesso tempo il nemico giurato di Saint Tail. Ma riuscirà, Asuka jr, nel suo intento di catturare la misteriosa e sfuggente ladra dal cuore tenero?

Non resta che scoprirlo leggendo SAINT TAIL NEW EDITION. Il primo dei quattro volumi sarà disponibile dal 15 giugno in fumetteria, libreria e store online.