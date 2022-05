TOPOLINO presenta ROAD TO WORLD CUP

Dopo Il torneo delle Cento Porte e Calisota Summer Cup, su Topolino si torna a parlare di calcio “a fumetti” e, soprattutto, a tifare grazie a un nuovo imperdibile appuntamento sportivo: Road to World Cup! Scritto e sceneggiato da Marco Nucci e con i disegni di Stefano Intini, Road to World Cup è una serie in tre episodi, anticipati da un prologo già pubblicato il 9 marzo, che racconta la fase delle eliminatorie per accedere ai Mondiali di Calcio giovanili. Ogni Mondiale che si rispetti, si sa, implica delle qualificazioni e il Calisota F.C. – che ha tra i suoi atleti di spicco Qui e Quo – dopo aver vinto l’anno scorso la Calisota Summer Cup, dovrà guadagnarsi il suo posto alla competizione mondiale. Tre sfide, che porteranno ad altrettante storie e ad una nuovissima saga a fine 2022 quando andranno in scena i Mondiali di Calcio, non solo quelli “veri”. La prima parte di Road to World Cupè disponibile su Topolino 3469 in edicola, fumetteria e su Panini.it dal 18 maggio.

In questa nuova avventura i lettori troveranno dunque gli allenatori Paperino e Paperoga, Qui, Quo e Qua e tutti i protagonisti delle recenti saghe calcistiche del Calisota, stavolta per un nuovo e importante obiettivo: la Coppa del Mondo. Un premio prestigioso, come quello conquistatoal Napoli Comicon appena concluso da Calisota Summer Cup. La storia di Nucci e Intini ha ottenuto il Premio Micheluzzi come Miglior Serie Italiana del 2021. Un riconoscimento straordinario, prima volta per una saga di Topolino, che evidenzia la passione e il lavoro dietro ogni storia proposta nel magazine.

Road to World Cup riporta dunque gli amati Paperi sui campi da calcio! “Con la redazione abbiamo pensato di puntare ai Mondiali prendendo la rincorsa dalle qualificazioni” commenta Marco Nucci “Dopo aver salvato il Villaggio delle Cento Porte e trionfato nella Calisota Summer Cup, i ragazzi del 313 si “trasformano” nella Nazionale del Calisota, con l’obiettivo di conquistare il mondo. Mica facile! Anche percheì, a essere onesti, non sono affatto tra i favoriti. Di par mio, ho quasi raggiunto le venti storie a tema calcistico, per un totale di cinquecento pagine o giuÌ di liÌ, e vi diroÌ… mai mi sarei detto che in un pallone si nascondessero cosiÌ tante storie!”. Anche Stefano Intini aggiunge qualche anticipazione: “Il gioco del Calisota, in queste qualificazioni, saraÌ talmente veloce che per starci dietro ho dovuto mettere dei micro-pattini alla matita, e che gli allenatori delle squadre avversarie sono dei tipi tosti, talmente poco malleabili che ho dovuto disegnarli con una matita 6h!”.

Un nuovo imperdibile appuntamento, dunque, con Topolino, il magazine edito da Panini Comics che conferma anche questa volta la sua unicità e l’approccio sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia. Tutti in campo… ma prima in edicola, fumetteria e online dal 18 maggio!