TOPOLINO presenta GLI URBANI PAPERI

Su Topolino torna la divertente tribù di Paperi vissuta nell’Italia dei primi secoli a.C. che – questa volta – popola Roma ai suoi albori: gli Italici Paperi si trasferiscono nell’Urbe e danno il via a Gli Urbani Paperi. Le appassionanti storie dei Paperi ambientate ai tempi dell’antica Roma, scritte da Matteo Venerus con Alex Bertani e con i disegni di Emmanuele Baccinelli, tornano con nuove avventure su Topolino a partire dal numero3465– disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 20 aprile –e per 5 settimane.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

In questo nuovo ciclo di storie, Paperonoro, i nipoti Gastonio, Paperazio, i giovani Quinto, Quarto e Quoque e tanti altri, si fanno conquistare dalle opportunità date dal clima cittadino e dalla vita tra le Domus(magistralmente rappresentate, insieme all’ambientazione “urbana” dell’epoca e alle varie architetture classiche romane, da Emmanuele Baccinelli). Gli Urbani Paperi colorano anche la cover di Topolino 3465 che vede protagonista assoluto Paperazio con la sua armatura e il suo corredo valorizzati con un effetto metallico e riflettente.

Per chi volesse scoprire le prime avventure di Paperonoro & co., dal 21 aprile arriva un nuovo capitolo di Topolino Extra,la collanache ripropone le più belle storie autoconclusive d’autore apparse negli ultimi anni su Topolino: Gli Italici Paperi. Il volume è disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 21 aprile.

Topolino Extra – Gli Italici Paperi porterà tutti i lettori indietro nei secoli quando, su un colle del centro Italia, c’era una tribù di Paperi guidata dall’intraprendente Paperonoro, sempre smanioso di fare affari e pronto a fare di tutto per costruire il suo “impero commerciale”. La vita degli Italici Paperi scorre serena e tranquilla fino a quando il fiuto per gli affari di Paperonoro e le ambizioni territoriali dei Romani non faranno incontrare i due popoli… Come sempre, anche questo titolo della collana Topolino Extra è corredato da esclusivi apparati redazionali con interviste agli autori, Matteo Venerus e Emmanuele Baccinelli, che ci svelano il dietro le quinte e le curiosità sulla lavorazione della saga.

L’appuntamento con i Paperi più amati è dunque in edicola, fumetteria e su Panini.it con Topolino 3465 dal 20 aprile (e ogni mercoledì) e con Topolino Extra – Gli Italici Paperi dal 21 aprile.