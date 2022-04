PANINI COMICS presenta RAT-MAN SAGA

Rat-Man, l’indimenticabile personaggio creato da Leo Ortolani che recentemente ha festeggiato 25 anni di pubblicazioni nella scuderia di Panini Comics con un grande evento a Modena, torna in una nuova edizione definitiva che raccoglie tutta la sua storia in dodici volumi cartonati i – già acquistabili in libreria, fumetteria e su Panini.it – e in tre splendidi cofanetti, disponibili a partire da giovedì 7 aprile.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Rat-Man esordisce nell’omonima serie a fumetti nel 1989 e diviene in pochi anni uno dei protagonisti più riconosciuti e amati del panorama fumettistico italiano, trasformandosi in una vera e propria icona. A grande richiesta, Panini Comics presenta l’edizione definitiva della saga del super eroe con le orecchie da topo, composta da 12 volumi cartonati da collezione,acquistabili anche in tre coloratissimi cofanetti che contengono ciascuno tre volumi.

Ognuno dei tre cofanetti è acquistabile al costo di 80€, mentre i dodici volumi costano singolarmente 18,90 €. Le novità non finiscono qui, ordinando in fumetteria i singoli cofanetti o il primo volume della Rat-Man Saga entro il 14 aprile, i lettori infatti avranno in omaggio un pezzo da collezione (fino ad esaurimento scorte): una speciale edizione in formato “mini” dello storico episodio Legami di Sangue,che vede protagonisti il Ratto e Spider-Man.

Un’edizione da non perdere per conoscere una delle serie a fumetti più significative e affascinanti degli ultimi vent’anni, grazie alla Rat-Man Saga da collezione.