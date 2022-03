SHANGRI-LA FRONTIER – Il nuovo shonen manga per gli appassionati di videogame

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Magazine, Panini Comics presenta Shangri-La Frontier, nuova attesissima serie manga che porterà i lettori nel mondo dei videogame, disponibile a partire da giovedì 31 marzo in fumetteria, libreria e su Panini.it.

Per lo studente delle scuole superiori Rakuro Hizutome nessun videogame è troppo brutto per essere giocato… anzi, lui adora proprio quei titoli che chiunque altro rifiuterebbe di completare. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno e proprio per questo è determinato a misurarsi con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Di cosa si tratta? Sarà all’altezza della sfida e riuscirà a scoprire tutti i segreti che si celano dietro al gioco?

Shangri-La Frontier è sceneggiato da Katarina e disegnato da Ryosuke Fuji (L’attacco dei giganti – Lost Girls) ed è stata presentato con il primo capitolo in occasione del Free Comic Book Day 2021, incontrando da subito un grande numero di appassionati pronti a proseguire nella lettura. I più curiosi non verranno delusi: sempre da giovedì 31 marzo saranno disponibili in fumetteria e sul sito Panini.it una cover variant floccata del primo numero e un’edizione Expansion Pass, che include una variant e un booklet di racconti inediti per scoprire tutti i retroscena del manga che fonde ironia e azione con le tematiche tipiche di MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) e JRPG (Japanese role-playing game).