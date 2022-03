PANINI COMICS presenta MOON KNIGHT

Chi è davvero Moon Knight? Alcuni lo conoscono come il mercenario Marc Spector, altri come il milionario Steven Grant o come Jake Lockley, di professione tassista. Niente può essere dato per certo con uno dei personaggi Marvel più enigmatici di sempre, diventato ora protagonista dell’omonima serie originale Marvel Studios, Moon Knight in streaming su Disney+, a partire da oggi, mercoledì 30 marzo. Panini Comics propone una serie variegata di titoli storici e di prossima uscita da non perdere per comprendere al meglio tutte le personalità del Cavaliere Lunare.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Chi desidera approfondire il personaggio in contemporanea con la serie può leggere Moon Knight: Personalità Multipla,volume che, con i dialoghi serrati di Brian Michael Bendis e il tratto sporco di Alex Maleev, spalanca le porte della contorta mente del Cavaliere Lunare in un’imperdibile serie completa. L’arrivo al suo fianco di alleati come Spider-Man, Capitan America e Wolverine forse potrà contribuire a mettere un po’ di ordine nella sua esistenza… ma è davvero realtà o tutto ciò sta accadendo solo nella sua testa?

E se la serie televisiva vi avrà conquistato, maggio sarà un mese particolarmente ricco per gli appassionati, che potranno appuntare in calendario l’uscita di ben 3 volumi dedicati. Il primo, la piccola antologia Marvel-Verse: Moonknight,è il titolo perfetto per fare la conoscenza di Moon Knight e scoprirne la sua nascita. Salvato a un passo dalla morte dal Dio della Luna, Khonshu, il mercenario Marc Spector diventa così Moon Knight. Questo volume presenta cinque racconti che lo vedono alle prese con un licantropo, Spider-Man e Daredevil e coinvolto in un’affascinante avventura attraverso il tempo.

Sempre in uscita a maggio, Moon Knight: Sole di mezzanotte è un viaggio allucinante nel misterioso passato dell’eroe. Quali segreti si celano dietro le sue spaventose origini? Ildio egizio della Luna, l’ha riportato in vita perché combatta la malvagità nel mondo nei panni del Cavaliere Lunare della Vendetta. Ma questo è solo un lato della complicata vita di Marc Spector: avventuriero, tassista, imprenditore, mercenario, agente della CIA, ex pugile, marine e super eroe. Uno psicodramma a tinte nerissime ideato dal romanziere Charlie Huston e dal maestro dell’oscurità David Finch.

Moon Knight è disposto a tutto pur di aiutare chi ha bisogno di lui, compreso aprire un rifugio per chi cerca riparo dalle minacce più strane. Ma cosa accadrebbe se chi ha intenzione di salvare gli si rivoltasse contro? E chi è il nemico che sta tramando nell’ombra? Una nuova serie dedicata al Cavaliere Lunare: Moon Knight: La missione di mezzanotte, di Jed MacKay e Alessandro Cappuccio.

Tra i volumi imprescindibili per chi volesse indagare le varie sfaccettature dell’eroe, è possibile infine recuperare Moon Knight: Lunatico, un inquietante viaggio nella psiche del personaggio firmato dal pluripremiato scrittore Jeff Lemire (Essex County, Extraordinary X-Men) e illustrato dal disegnatore Greg Smallwood(S.H.I.E.L.D.), affiancati dalla colorista Jordie Bellaire (The Manhattan Projects, Vision). Per molto tempo Moon Knight ha combattuto i criminali e contribuito a mantenere New York sicura… oppure no? Risvegliatosi in un ospedale psichiatrico, con anni di cartelle cliniche che testimoniano il suo ricovero, dovrà mettere in discussione se stesso e tutto ciò in cui crede. C’è qualcosa che non va, e potrebbe essere la sua mente.