PANINI COMICS presenta “GOTHAM CITY COCKTAILS”

Gotham City non è popolata solo da criminali di ogni sorta e da un vigilante pronto a contrastarli con coraggio, ma anche da lussuosi bar d’hotel, locali moderni ed eleganti speakeasy. Panini Comics porta tutti i lettori nel cuore della città con Gotham City Cocktails, un volume unico nel suo genere che propone 70 ricette ispirate a Gotham e alle sue ambientazioni, disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it dal 24 marzo.

Costruita da personalità di spicco e plasmata da eventi epici, Gotham City vanta drink altrettanto leggendari creati da bartender che hanno vissuto i suoi successi e le sue sconfitte e che hanno servito tanto gli eroi quanto i criminali, immortalandone la storia in forma liquida e tramandando una preziosa eredità di ricette. Dark Nightcap, Good Vs. Evil, Gotham City Royal e Feline Fatale sono solo alcuni degli evocativi cocktail presentati nella raccolta, che propone anche diverse ricette di snack e spuntini di accompagnamento, come le Noccioline del Royal Hotel,la Rémoulade di granchi creata da Martha Wayne e i Brownies a forma di Batarang, omaggio all’inconfondibile simbolo di Batman.

70 ricette a tema che faranno sentire tutti i lettori al centro della città più agitata del mondo fumettistico e cinematografico, create dallo scrittore André Darlington, grande appassionato di cucina nonché cultore del Cavaliere Oscuro, e accompagnate dalle magnifiche fotografie di Ted Thomas.

Che sia per un Fortune Teller Tè in compagnia o un Early Bird “post sbornia” ispirato al Pinguino, non resta che aprire il volume e lasciarsi conquistare dal fascino della città del Cavaliere Oscuro.