TOPOLINO presenta LA SOLITUDINE DEL QUADRIFOGLIO

La collana Topolino Extra,che propone in formato cartonato le più belle storie autoconclusive d’autore apparse negli ultimi anni su Topolino, si arricchisce di nuove imperdibili graphic novel firmate da grandi autori italiani. Si parte con La solitudine del quadrifoglio di Marco Nucci e con i disegni di Stefano Zanchi, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 17 marzo.

Protagonista assoluto de La solitudine del quadrifoglio è Gastone, il Papero baciato dalla Dea Bendata, che si trova per la prima volta davanti a una difficile domanda… chi è davvero? Il giorno del suo compleanno nessuno vuole festeggiarlo, questo lo spinge a fare un bilancio e porsi alcuni interrogativi esistenziali che lo porteranno ad aggiustare le cose che non funzionano nella sua vita. In questo volume da collezione, Marco Nucci e Stefano Zanchi esplorano il celebre personaggio e le sue molteplici sfaccettature, approfondendo il suo rapporto con la fortuna. A corredo della storia, il volume è arricchito da uno sketchbook con contenuti inediti commentati dagli autori.

La solitudine del quadrifoglio è la prima delle nuove uscite speciali di Topolino Extra che nei prossimi mesi ospiterà altre graphic novel Disney italiane. Dopo l’estate toccherà a La ballata di John D. Rockerduck con i disegni del grande Giorgio Cavazzano. Come sempre, le storie proposte da Topolino Extra sono arricchite da dietro le quinte, bozzetti e altre chicche imperdibili per appassionati e collezionisti.

Un appuntamento dunque imperdibile per riscoprire una storia capace di appassionare i lettori, proponendo loro un’esperienza di lettura che si aggiunge quella del magazine a fumetti più amato. La solitudine del quadrifoglio è disponibile da giovedì 17 marzo in edicola, fumetteria e su Panini.it.