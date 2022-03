PLANET MANGA presenta EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION

Panini Comics propone in una nuova edizione completa Eyeshield 21, il manga che grazie al suo stile unico ha fatto appassionare milioni di lettori al football americano. La Complete Edition sarà disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it da giovedì 10 marzo.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Scritto da Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e illustrato da Yusuke Murata (One-Punch Man), Eyeshield 21 segue le vicende di Sena Kobayakawa, giovane ragazzo iscritto al liceo Deimon, dove viene reclutato dal capitano della squadra di football americano grazie alla sua velocità e all’abilità nello schivare gli ostacoli. Per proteggere la sua identità dagli altri club sportivi, che potrebbero tentare di reclutarlo, è obbligato ad indossare il casco dotato di visiera (Eyeshield) che dà il nome al manga. L’obiettivo della squadra è accedere al “Christmas Bowl”, la partita che assegna la vittoria nella lega di football delle scuole superiori, ma la strada per il trofeo è lunga e piena di ostacoli…

La Complete Edition di Eyeshield 21, composta da tredici maxi volumi, consente un’esperienza di lettura senza pari per i nuovi fan che si avvicinano alla storia per la prima volta e per chi volesse recuperare un titolo unico nel panorama dei manga spokon, diventato anche un anime di grande successo.

Per presentare sui canali social ufficiali Planet Manga l’uscita di Eyeshield 21, Panini Comics ha collaborato con i Panthers Parma, squadra dilettantistica di football americano presente sul territorio da diversi anni, e con i suoi giocatori, tra cui il ricevitore Simone Alinovi. Alinovi ha iniziato a giocare a football americano proprio leggendo il manga e guardando l’anime di Eyeshield 21. Nel 2021 è stato convocato insieme ad altri dodici dei giocatori dei Panthers nella Nazionale Italiana di football americano che lo scorso ottobre si è laureata Campione d’Europa.