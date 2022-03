PANINI COMICS presenta “FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Ispirato al celebre film d’animazione omonimo, Frozen II: Il Segreto di Arendelle è il manga che racconta la ricerca di verità della protagonista Elsa e che sarà disponibile, pubblicato da Panini Comics, a partire dal 10 marzo in fumetteria, edicola e su Panini.it.

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? Quali verità del passato la attendono nel suo viaggio verso l’ignoto attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? La risposta la affascina, ma minaccia il suo regno. Intanto, nel corso di una pericolosa avventura insieme al gruppo formato dall’inseparabile sorella Anna, Kristoff, il pupazzo di neve Olaf e Sven, scoprirà verità inimmaginabili.

Se nel primo capitolo della storia, Elsa temeva che la potenza dei suoi poteri potesse non essere accettata da tutti, in Frozen II dovrà invece sperare che sia sufficiente…

Adattato e disegnato magistralmente dalla regina degli shojo Arina Tanemura, Frozen II: Il Segreto di Arendelle riprende le vicende dell’omonimo film di animazione uscito nel 2019, sequel del primo film di successo.

Grazie a Frozen II: Il Segreto di Arendelle prosegue su carta la magia dell’animazione che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Un manga da non lasciarsi sfuggire per ritrovare le emozioni di Elsa e di tutti i suoi amici.