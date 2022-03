Chiedi a Iwata arriva in Italia

Il celebre amministratore delegato di Nintendo, Satoru Iwata, diventato con gli anni una vera e propria icona nel settore videoludico, arriva in Italia con il suo libro Chiedi a Iwata, distribuito da Planet Manga.

Chiedi a Iwata disponibile da oggi in Italia

“Il mio biglietto da visita dice che sono un amministratore delegato. Nella mia mente sono uno sviluppatore di videogiochi. Ma nel mio cuore, io sono un videogiocatore” così si definiva Iwata.

Iwata ha diretto Nintendo per ben 10 anni, prima della sua dipartita. Si è occupato non solo di realizzare prodotti importanti come DS e Wii ma anche molti dei giochi Nintendo lanciati nel tempo e diventate delle vere e proprie icone.

Iwata si esprimeva raramente da protagonista sui media, ma grazie a questo saggio è possibile scoprire non solo molti aneddoti e riflessioni personali su Nintendo e sul suo periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro.

Il libro è composto da sette capitoli, nei quali potete leggere come Iwata è arrivato alla posizione di amministratore delegato partendo da semplice videogiocatore. Una personalità che ha cambiato il modo di divertirsi di milioni di persone in tutto il mondo.

Disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale.