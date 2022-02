FAR CRY: Le lacrime di Esperanza in uscita a Marzo

A Santa Costa la tensione politica si taglia con il coltello, basta una scintilla a far saltare la polveriera. Attraverso le avventure di Juan Cortez, Far Cry, le lacrime di Esperanza conduce i lettori alla scoperta dei retroscena del più recente capitolo dell’omonimo videogioco.

Grazie alla collaborazione tra Ubisoft e Star Comics sbarca in libreria una saga tra le più apprezzate dagli amanti dei videogiochi: dal 9 marzo sarà possibile immergersi nelle avventure di Far Cry 6 con il volume Far Cry: le lacrime di Esperanza. Una storia che condurrà i lettori negli oltraggiosi retroscena del più recente capitolo dell’amatissimo videogioco.

Il protagonista di queste avventure è Juan Cortez, mercenario esperto con una grande dipendenza da adrenalina che lo porta costantemente alla guerriglia. Sul suo cammino incrocia le sorti di un paese del Sud America: Santa Costa, un luogo che sta affrontando un periodo politico particolarmente travagliato.

Nell’aria si respira una grande tensione, una piccola scintilla potrebbe far scoppiare una guerra. L’assassinio di un generale sembra l’occasione perfetta per il protagonista: un lavoro facile e pulito con tanti, tanti soldi in ballo. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Far Cry: le lacrime di Esperanza arricchisce ulteriormente l’esperienza del videogioco, con una storia firmata da uno degli sceneggiatori più talentuosi del fumetto europeo, Mathieu Mariolle, e da due artisti straordinari come Afif Khaled e Salaheddine Basti, e intreccia i fili tra le due avventure multimediali coinvolgendo tutti i sensi. Si crea infatti un ponte tra l’esperienza del fumetto e quella del gioco con un collegamento speciale, come nel caso dell’antagonista Antón Castillo che tanto nel tratto dei talentuosi autori quanto nel videogame, ha le sembianze di Giancarlo Esposito.

La partnership tra Ubisoft e Star Comics torna a mettere in risalto quanto il fumetto può donare all’universo videoludico: i mondi così ampi e sfaccettati costruiti per i videogiochi creano grandi possibilità per nuove storie. I fan di Far Cry 6, infatti, potranno godere di un’altra avventura, conoscere nuovi personaggi e, allo stesso tempo, ritrovare quelli che hanno reso il gioco una delle saghe in grado di definire un intero genere.

AUTORI

Mathieu Mariolle è un prolifico sceneggiatore parigino. Dopo aver lavorato alcuni anni nell’ambito della localizzazione dei videogiochi, ha esordito nel 2004 con una fortunata serie fantasy presso Delcourt, e da allora ha collaborato con i principali editori francesi, tra cui Glénat, Dargaud, Bamboo, Les Humanoïdes Associés.

Afif Khaled è un illustratore, animatore e disegnatore. In seguito ad alcuni anni di lavoro nel mondo videoludico come animatore, è passato ai fumetti, collaborando principalmente con l’editore francese Soleil. Originario del Marocco, dal 1997 si è trasferito nella città di Angoulême.

Salaheddine Basti dopo diverse esperienze come colorista per vari editori (tra cui Delcourt e Soleil), esordisce ai disegni con Far Cry: le lacrime di Esperanza affiancando Afif Khaled.