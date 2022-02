Fortnite x Marvel: Annunciata la nuova miniserie a Fumetti

Per gli appassionati di Marvel e di Fortnite è in arrivo un’estate indimenticabile. In uscita a giugno, un’altra imperdibile battaglia interdimensionale sulle pagine di FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO 1!

Dopo il successo del crossover del 2020, FORTNITE X MARVEL –THOR: GUERRA PER IL NEXUS, la nuova miniserie della Casa delle Idee in collaborazione con Fortnite vedrà protagonisti alcuni dei più grandi eroi, come Spider-Man, Wolverine, Iron Man e Shuri. La storia seguirà le vicende degli abitanti dell’Isola, bloccati in una guerra senza fine, dove solo un oggetto ha il potere di cambiare il corso degli eventi: un frammento cristallizzato del Punto Zero, finito nell’Universo Marvel. Spider-Man e Wolverine uniranno le forze con Shuri e molti celebri personaggi di Fortnite per recuperare il Frammento Zero. Riusciranno gli eroi alleati a trovarlo in tempo e a evitare così una catastrofe? I campioni di Marvel e Fortnite saranno in grado di tenere a bada l’Ordine Immaginario abbastanza a lungo per raggiungere il loro obiettivo?

Per l’occasione, lo scrittore veterano della Marvel Christos Gage (Spider-Geddon, Avengers Academy) unisce le forze con il Chief Creative Officer di Epic Games, Donald Mustard, e con il disegnatore Sergio Davíla (Captain Marvel) per dare vita a una miniserie a fumetti in cinque parti che avrà enormi ripercussioni su entrambi gli universi!Ogni numero conterrà un codice riscattabile con cui sbloccare un oggetto estetico digitale all’interno di Fortnite.

A proposito di FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO, l’editor della Marvel Comics Alanna Smith ha dichiarato: “È una storia d’avventura, dove i personaggi di entrambi gli universi si uniscono per partecipare a una sorta di caccia al tesoro nelle profondità più oscure e recondite dell’Universo Marvel”. Poi ha aggiunto: “L’amore che Donald Mustard e Christos Gage nutrono per Fortnite e la Marvel è evidente, e Sergio Davíla sta realizzando delle tavole davvero incredibili. Inoltre, avere lo straordinario Leinil Francis Yu a occuparsi delle copertine e un gruppo di straordinari artisti Marvel a realizzare le variant è stata una vera manna dal cielo. Sarà il team-up definitivo, e mostrerà quanto di meglio Fortnite e la Marvel hanno da offrire”.

I cinque numeri di FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO saranno disponibili per le edizioni internazionali Panini Comics in Italia, Francia, Germania, Spagna e America Latina a partire da giugno, in contemporanea assoluta con l’uscita americana in tutti i punti vendita. I lettori che acquisteranno l’albo riceveranno gratuitamente l’oggetto estetico per Fortnite (e saranno i primi a riceverlo!). Una settimana dopo l’uscita di ogni albo, l’oggetto sarà disponibile nel Negozio Oggetti all’interno di Fortnite.