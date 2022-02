ROSEN BLOOD: Disponibile dalla fine di Febbraio con il primo Volume

“Gli uomini di questa casa sono pericolosi. Sta’ attenta a non farti mangiare da nessuno…”: una frase che riecheggia senza sosta nella testa di Stella, la giovane e bella protagonista di ROSEN BLOOD, il nuovo shojo manga scritto e straordinariamente illustrato da Kachiru Ishizue, presto in arrivo in Italia.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Dopo aver perso la sua famiglia, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma viene coinvolta in un terribile incidente. Rimasta illesa, si risveglia in una enorme villa, dove dimora – insieme ad altri tre bellissimi uomini – il misterioso Levi.

Non avendo più un posto dove andare e per saldare il suo debito, Stella inizia a lavorare come cameriera per i quattro uomini, che di umano hanno solo l’apparenza. Ben presto la ragazza si renderà conto di quanto sia pericolosa la situazione nella quale si è cacciata…

Sensuale e appassionante, la miniserie in 5 volumi ROSEN BLOOD debutterà in Italia il 23 febbraio. Tra intrighi e perdizione e atmosfere gotiche e decadenti, seguiremo la surreale storia di Stella, in perenne bilico tra sogno e realtà, terrore e bramosia.

Il primo volume sarà disponibile in doppia versione: “normale” e con gadget. Quest’ultima avrà in allegato 3 cartoline, a tiratura limitata, e sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com).

Kachiru Ishizue è una fumettista giapponese. Tra le sue opere, Ilegenes (2008), Kuutei Kaiko Toshi (2010) e Rosen Blood (2017).