Rabbids di Thitaume e Romain Pujol In uscita il 16 febbraio 2022

ornano le sciagurate avventure paradossali dei Rabbids. Con il quarto volume della serie, i roditori più pazzi del mondo ci riportano nel loro universo fatto di umorismo e comicità muta

Arriva il quarto volume dei conigli più pazzi del mondo. Dal 16 febbraio 2022, con l’arrivo in libreria di Scarabocchi, i Rabbids ci invaderanno con nuove ed esclusive gag. I simpatici roditori, nati dallo spin-off del videogioco Rayman, torneranno a rompere la quarta parete ed entrare nella vita dei lettori con il loro tipico umorismo carico di divertimento e imprevedibilità.

Giocosi, incapaci, curiosi e dispettosi, i Rabbids creano scompiglio ovunque vadano! Dalla casa alla Luna, dalle gare di nuoto alle sale giochi, le loro avventure sono una serie di simpatici sketch non-stop che mostrano il loro modo surreale di affrontare ogni situazione.

Un volume con il quale il legame tra videogioco e fumetto si stringe ancora di più grazie alla Variant Cover con cui viene proposto questo nuovo capitolo. Oltre alla regular, infatti, il volume sarà disponibile con una speciale copertina firmata da Fabio Pochet, Senior Concept Artist di Ubisoft Milan o e membro del team di sviluppo di Mario + Rabbids Kingdom Battle e Sparks of Hope.

“Avendo un passato da disegnatore di fumetti, sono stato felicissimo di ricevere la proposta di lavorare a una variant cover per questo nuovo volume dedicato ai Rabbids. Spero che i lettori apprezzino questa mia interpretazione di Scarabocchi, un tema perfettamente in linea con i Rabbids ma anche con il lavoro dell’artista, che spesso inizia sperimentando su carta con schizzi e appunti, dando libero sfogo alla creatività. Ora torno agli artwork di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo progetto che stiamo sviluppando in Ubisoft Milan e che non vediamo l’ora di farvi giocare!”

Fabio Pochet, Senior Concept Artist di Ubisoft Milano

Con il quarto volume della serie, Scarabocchi, gli autori Thitaume e Romain Pujol riportano il lettore nella spirale di pasticci e situazioni paradossali causate dai nostri sciagurati Rabbids. Pagine piene di scene demenziali figlie di una comicità muta ed elementare, che non può non strappare un sorriso.

AUTORI

Thitaume Sceneggiatore francese, esordisce nel mondo del fumetto nel 2010 con alcuni episodi della serie Game Over sul celeberrimo magazine Le Journal de Spirou. Nel 2012 viene scelto da Ubisoft per dare il via ai fumetti dei Rabbids, insieme al disegnatore Romain Pujol, con cui lavora anche su alcuni altri progetti personali.

Romain Pujol Disegnatore francese, ancora giovanissimo, nel 2000, vince il secondo premio nella categoria “Teenagers” al concorso di fumetto di Colomiers, e decide che il fumetto diventerà il suo mestiere. Nel 2008 entra nel collettivo “30 jours de BD”, iniziando un percorso professionale. Nel 2012 inizia a collaborare con lo sceneggiatore Thitaume, e crea l’incarnazione a fumetti dei Rabbids.

