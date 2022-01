Manga: Gli annunci di Gennaio 2022

Era l’annuncio più atteso e invocato della scorsa Lucca Comics & Games, quello più chiacchierato e che più infiammava le attese degli appassionati, e ora sta finalmente per tradursi in realtà: KAIJU NO. 8 – il celebrato manga-fenomeno che sta conquistando tutto il mondo a suon di vendite e di record – arriverà in Italia a partire da marzo 2022.

Originalmente serializzato sulla rivista online «Shonen Jump+», KAIJU NO. 8in Giapponeha superato i cinque milioni di copie in circolazione con cinque volumi pubblicati, ed è stato votato dagli utenti di AnimeClick.it come il migliore annuncio di Lucca Comics & Games 2021.

Per celebrare l’arrivo di questa “bomba mostruosa”, il primo volume di KAIJU NO. 8 sarà disponibile in diverse edizioni.

Il KAIJU NO. 8 MONSTROUS BOX sarà disponibile il 16 marzo, una settimana prima dell’uscita del volume 1 e con circa un mese di anticipo rispetto all’uscita del numero 2 e raccoglierà in anteprima i volumi 1 e 2 in edizione regolare con un imperdibile set di gadget esclusivi che verranno svelati prossimamente.

Il volume 1, acquistabile in versione Regular dal 23 marzo – anche in edicola –sarà disponibile anche in edizione Variant Cover con una copertina arricchita da “effetti speciali” e sarà disponibile a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com).

Infine, il numero 1 sarà disponibileanche in Limited Edition, con una spettacolare cover nobilitata da “effetti speciali” e altri plus che saranno svelati prossimamente.

Variant Cover e Limited Edition usciranno il 23 marzo, in contemporanea all’edizione Regular.

Ma non è tutto: la serie sarà disponibile anche in versione digitale. Gli ebook usciranno in contemporanea ai volumi cartacei.

Kaiju: mostri giganteschi che improvvisamente appaiono portando morte e distruzione lungo la loro strada. Il Giappone è il paese al mondo col più elevato tasso di occorrenza di queste calamità, al punto che i membri delle Squadre di Difesa Speciali istituite appositamente per combatterli vengono considerati autentici eroi nazionali – come la bella e glaciale Mina Ashiro, acclamato comandante della Terza Unità.

Ma c’è anche chi sognava di combattere questi mostri in prima linea e non ce l’ha fatta, e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto si è arreso e ora dà il suo contributo occupandosi della rimozione e dello smaltimento delle imponenti carcasse dei kaiju abbattuti. È questo il caso di Kafka Hibino, disilluso trentaduenne tanto encomiabilmente solerte nel lavoro quanto trascurato e dedito a vizi come l’alcolismo nel tempo libero. Ma proprio quando il nuovo collega Leno lo pungola a tal punto da riaccendere in lui l’ardore di un tempo, inducendolo a decidere di tentare per un’ultimissima volta l’esame d’ammissione ai corpi di difesa, in una strana circostanza una bizzarra creatura s’insinua nel suo corpo trasformandolo in un uomo-Kaiju, il cui livello di potenza e pericolosità è tale da farlo finire nella lista nera delle stesse Forze di Difesa con il nome in codice “Kaiju No. 8“. Come potrà, ora, mantenere quella promessa che molti anni prima fece proprio a Mina, sua amica d’infanzia: “un giorno combatteremo i kaiju fianco a fianco”…?

All’arrivo di questa serie a dir poco invocata, si aggiungono due nuove miniserie sempre firmate dal maestro Matsumoto.

Il 23 marzo debutterà POCHI & KURO, dolcissima e deliziosa commedia sentimentale ricca di azione e sovrannaturale in 4 volumi, che vede la liceale Pochi misteriosamente catapultata in un mondo popolato da demoni in cui gli esseri umani sono considerati la più prelibata delle specialità gastronomiche. Per sua fortuna il primo demone a trovarla, Kuro, finisce per innamorarsi di lei, anche se… non capisce la lingua degli umani! Riuscirà Kuro a difendere Pochi dalle grinfie degli altri demoni e ad aiutarla a ritrovare la strada di casa?

La serie sarà disponibile anche in digitale.

Il secondo titolo è NEKO WAPPA, un mix di azione e gag esilaranti in due volumi in arrivo ad aprile, anche in edizione digitale. Opera d’esordio del sensei Naoya Matsumoto, narra le vulcaniche e improbabili gesta di una ragazzina che, abbandonata in fasce in un santuario di divinità feline, è stata cresciuta nel mondo divino ottenendo poteri straordinari; ma per diventare una vera divinità deve tornare nel mondo degli umani ed esaudire i desideri delle persone. Il suo arrivo porterà pace e serenità o… pasticci e scompiglio?