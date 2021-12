Spider-Man: I fumetti da leggere in occasione dell’uscita di Spider-Man: No Way Home

Tutto ebbe inizio nel 1962 quando, grazie al genio e alla fantasia di Stan Lee e Steve Ditko, nacque uno dei super eroi Marvel che sarebbe entrato per sempre nel cuore e nei ricordi di migliaia di fan. Spider-Man torna ad essere protagonista al cinema con Spider-Man: No Way Home, lungometraggio in uscita il 15 dicembre.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Per scoprire la sua storia e le sue avventure più importanti, Panini Comics propone quattro titoli da non perdere e da leggere prima o dopo la visione del film.

Per iniziare a muovere i primi passi nel mondo di Peter Parker, Marvel-Verse: Spider-Man è il volume da avere. Cinque storie selezionate che permetteranno a tutti i fan di leggere una rivisitazione dell’origine di Spider-Man, una sfida contro sei dei suoi più forti e temibili nemici, e una leggendaria doppia avventura che lo vede affrontare non solo il Dottor Octopus ma anche una delle prove più difficili della sua vita! Un titolo imperdibile per chi desidera scoprire o riscoprire alcune delle sue avventure più belle.

L’eterno scontro tra l’amichevole super eroe di quartiere e i suoi arcinemici è protagonista anche di Spider-Man vs. I Sinistri Sei. Un solo super criminale non è in grado di battere Spider-Man, ma quando sei dei suoi più grandi nemici si coalizzano, il risultato rischia di essere ben diverso! Una raccolta dei più entusiasmanti scontri tra il Tessiragnatele e i Sinistri Sei a partire dal primissimo, a opera dei loro creatori, proseguendo con due combattimenti degli anni 90 che, in un caso, vedono pure Venom in questo sindacato criminale. Testi di Stan Lee, David Michelinie e Howard Mackie, disegni di Steve Ditko, Erik Larsen, John Byrne e John Romita Junior.

In Non-Stop Spider-Man: Il gioco del cervellone, un mistero all’Empire State University spinge il Tessiragnatele in un’emozionante avventura che inizia nei quartieri alti di Manhattan e lo contrappone a cattivi Marvel vecchi e nuovi, dandovi una storia (e uno Spider-Man) da brivido! Qualcosa di terribile sta accadendo ad alcune delle giovani menti più intelligenti dell’ESU e, per salvare la situazione, stavolta occorrerà un lato di Peter Parker che nemmeno lui pensava esistesse. Con i testi di Joe Kelly e i disegni di Chris Bachalo, una storia dal ritmo incessante e dall’azione vorticosa perfetta per sentire sulla propria pelle l’adrenalina del Tessiragnatele.

I veri appassionati non potranno perdere Spider-Man: Smascherato, il prezioso cofanetto contenente quattro volumi che raccolgono le storie che hanno ispirato le vicende del film.

Nel primo volume, i più grandi autori tolgono la maschera a Spider-Man! Una raccolta di storie indimenticabili scritte da Stan Lee, Len Wein e J.M. Straczynski, per i disegni di Steve Ditko, John Romita, Ross Andru e Ron Garney che ripercorrono i vari momenti della carriera in cui Spidey ha rischiato la sua identità segreta.

Passato e futuro si mischiano quando Dr. Strange si scontra con Dormammu in Buon Compleanno, il secondo volume del cofanetto, contenente la riedizione del mitico Amazing Spider-Man 500 e altre stupefacenti storie del 2003/2004 di J.M. Straczynski, John Romita Jr. e John Romita Sr.

Segue Soltanto un altro giorno, la storia più importante del Tessiragnatele dopo Amazing Fantasy 15 e l’ultima storia del Ragno scritta da J.M. Straczynski per i disegni di Joe Quesada. Per appoggiare l’Atto di Registrazione dei Super Umani, Peter Parker si è smascherato davanti a tutto il mondo e per questo adesso zia May è in coma dopo aver preso una pallottola diretta a lui. Possibile che, per salvare la sua amata mamma adottiva, Spider-Man si veda costretto a vendere l’anima al diavolo?

Chiude il cofanetto Un momento nel tempo, di Joe Quesada e Paolo Rivera, un volume che ripercorre gli eventi che hanno poi portato il mondo a scordare l’identità segreta di Spider-Man.