Immortals Fenyx Rising, L’Odissea di Fenyx vol. 1 disponibile dal 22 dicembre 2021

Non c’è pace per Fenyx: il padre Zeus ha una nuova missione per lei. Si amplia con la storia raccontata in questo fumetto l’universo narrativo del videogioco marchiato Ubisoft: la giovane guerriera dovrà salvare l’innocente Pelope dalla morsa di Ade.

Fenyx, la salvatrice dell’Olimpo, approda in casa Star Comics, grazie alla collaborazione con Ubisoft. Il prossimo 22 dicembre sarà disponibile in libreria il primo dei due volumi della serie IMMORTALS FENYX RISING: L’ODISSEA DI FENYX di Nykko, Looky e Siamh. Pubblicato dall’etichetta Astra, il graphic novel racconterà le gesta della giovane guerriera nella sua nuova missione. Continua così la narrazione conclusasi nel videogioco: dopo aver salvato le divinità dal perfido Tifone, Fenyx torna in azione.

Tantalo, figlio di Zeus, organizza un banchetto per tornare nelle grazie del padre dopo essere stato accusato di furto. Non fidandosi del figlio, il Signore dell’Olimpo chiede a Fenyx di indagare su lui. Durante il banchetto si scopre che Tantalo è colpevole delle accuse ricevute e, per vendicarsi degli Dei, ha sacrificato suo figlio Pelope dandoglielo in pasto. La collera di Zeus verso Tantalo è incontenibile, ma, siccome Pelope è innocente, il re degli Dei ordina quindi alla semi-divina Felyx di affrontare l’Ade e riportarlo in vita.

Gli autori Looky, Siamh e Nykko pongono lungo il cammino di Fenyx molteplici figure mitologiche, dalle sirene al basilisco, dal satiro Pan agli abitanti del monte Olimpo, coinvolgendo il lettore, a fine volume – grazie ai materiali extra – nei retroscena della realizzazione e nelle ricerche fatte per arrivare alla creazione grafica di queste creature.

IMMORTALS FENYX RISING: L’ODISSEA DI FENYX è una appassionante storia in due atti che trova nuova forma nella nona arte e trascina il lettore in una folle ed eroica avventura infernale.