Natale con Topolino: Le storie da record

Il Natale è uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di magie, di feste, regali e sorprese. Per festeggiarlo in grande stile, Panini Comics propone quattro titoli da non lasciarsi sfuggire, che raccolgono il meglio della produzione disneyana italiana e internazionale, perfetti da far trovare sotto l’albero o da leggere nei giorni che precedono il 25 dicembre ed entrare così nel caloroso clima festivo.

I titoli più squisitamente natalizi sono Natale con Topolino, un vero e proprio calendario dell’Avvento con una storia da leggere ogni giorno fino al giorno di Natale, e il Topolino Gold dedicato a Canto di Natale, con le storie che omaggiano il grande classico di Dickens. Altri due titoli, invece, sono perfetti per impreziosire ogni collezione: Mickey All Stars, albo con l’iconico Mickey visto attraverso la matita e i colori dei più grandi artisti del fumetto, e Toporecord – Le storie da primato di Topolino con le avventure pubblicate nel settimanale a fumetti più amato che detengono un primato (la prima storia a bivi, la storia più breve…). Tutti i volumi Panini Disney sono disponibili in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Natale con Topolino! è un volume prezioso, speciale, totalmente natalizio. Un vero e proprio “calendario dell’Avvento” sottoforma di libro, contenente venticinque storie da leggere una al giorno per tutto dicembre. Tra queste c’è Paperino e la sorpresa della sorpresa, in cui bisognerà scoprire da chi arriva un pacco misterioso, e Ciccio e il pupazzo vittorioso, in cui il pigro aiutante di Nonna Papera partecipa alla competizione annuale delle fattorie ma viene bloccato da una bufera. Vincerà il premio, in modo del tutto inaspettato… Natale con Topolino! è dunque il volume perfetto per gli amanti del Natale e del mondo di Topolino, ed è disponibile in un’elegante edizione telata con dettagli in oro.

Partendo dal noto racconto di Charles Dickens, Canto di Natale raccoglie due storie che, in tempi e modi diversi, omaggiano il grande classico ambientato nella giornata più bella dell’anno per parlare di sentimenti, famiglia, passato, presente e futuro. Questo volume della collana Topolino Gold contiene infatti al suo interno Canto di Natale di Guido Martina e José Colomer Fonts e Zio Paperone e il nuovo canto di Natale di Marco Bosco e Silvia Ziche, per raccontare la festività vissuta dallo Zione, grandioso protagonista che passa fra resistenze, illuminazioni e ravvedimenti come il suo lontano predecessore Ebenezer Scrooge. In chiusura al volume, commenti e approfondimenti inediti sulle due storie con esperti e autori. Canto di Natale è disponibile anche in un pregiato cofanetto che racchiude anche il volume Le storie di Natale di Romano Scarpa.

Mickey All Stars è un titolo assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di Topolino (e non solo). È uno straordinario albo collettivo ideato da tanti autori diversi che interpretano Topolino ognuno secondo il proprio stile, in un susseguirsi di tavole autoconclusive legate le une alle altre in un’originalissima avventura a più mani. Mickey All Stars è il volume giusto per gustare l’arte di grandi Maestri del fumetto come Giorgio Cavazzano, Silvio Camboni, Fabrizio Petrossi, Dab’s, Alexis Nesme, Federico Bertolucci e decine di altri grandi nomi del fumetto mondiale.

Toporecord – Le storie da primato di Topolino, infine, è una prestigiosa raccolta di fumetti “classici” che include le storie pubblicate sul settimanale edito da Panini Comics e diventate appunto “da record”, a partire dalle due storie entrate nel Guinness dei Primati ufficiale: Ciccio e il compleanno sottosopra, presentata a Lucca Comics del 2005 come la storia più lunga del mondo disegnata da più sceneggiatori, e Topolino ino ino, scritta da Alessandro Sisti e disegnata da Claudio Sciarrone pubblicata nel 1997 come la storia più piccola del mondo, composta da 25 mini tavole in bianco e nero riprodotte su un’unica pagina. Il volume offre un ampio ventaglio di avventure che detengono un particolare primato nella produzione Disney, tra cui la prima storia a bivi, la storia più virtuosa, la storia palindroma, la storia più buia, la storia più muta e persino quella più onomatopeica. Toporecordè impreziosito da un testo introduttivo sul mondo dei record Disney e dal racconto dell’impresa di Claudio Sciarrone che, oltre ad aver disegnato la storia contenuta nel volume, ha anche realizzato nel 2018 un Guinness World Record con la striscia a fumetti più lunga del mondo (297,50 m) in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di Topolino a Lucca Comics & Games.